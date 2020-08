Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) "Was wir anpacken, wollen wir immer auch richtig machen", sind sich Marga und Werner Szymenderski einig. Heute feiern sie Eiserne Hochzeit. Sie sind also seit 65 Jahren verheiratet, haben in dieser Zeit Höhen und auch manche Tiefen gemeinsam durchgestanden. Für ein glückliches Eheleben haben sie also alles richtig gemacht.

Dabei gab es so manchen Widerstand gegen die Verbindung der gebürtigen Oranienburgerin und des gebürtigen Velteners. "Vor allem meine Schwiegermutter wollte unsere Hochzeit unbedingt und mit allen Mitteln verhindern", erinnert sich Marga Szymenderski. Doch von solchen Störmanövern ließ sich das junge Paar, das sich bei der LEW in Hennigsdorf, wo sie Industriekauffrau und er Elektromonteur lernte, nicht beeindrucken. "Das schweißt uns nur noch fester zusammen", war fortan ihre Devise.

Eiskalter Winter 1956

Und das war auch gut so, zum Beispiel, als es für die jungen Eheleute hieß: Industriefacharbeiter aufs Land. Bütow an der Mecklenburger Seenplatte war für sie die erste Station in einem sehr bewegten Berufsleben. In der Kreisstadt Röbel wurde im eiskalten Winter 1956, als sogar die Ostsee zugefroren war und Unmengen an Schnee die Wege versperrte, Tochter Gudrun geboren. Neun Jahre später erblickte Sohn Ralf das Licht der Welt. Fünf Enkelkinder und drei Urenkel gehören zur großen Familie, die allerdings verteilt über die gesamte Republik leben.

Werner Szymenderski war als Ingenieur unter anderem verantwortlich für die technische Ausstattung der Kaserne Lehnitz, des Grenzkontrollpunktes Stolpe und der Sportschule Lindow. Damals wohnte die Familie auch in der Stadt der drei Seen, wo Marga Szymenderski für das Freizeitprogramm der Spitzensportler zuständig war. Viele Anekdoten haben die 84-Jährige und ihr drei Jahre älterer Ehemann zu erzählen. Etwa, dass gegen signierte Handtücher von Spitzenathleten notwendige, aber rare Materialien für die Sportschule organisiert werden mussten. Oder dass sowjetische Soldaten mit Wodka zum Bau von Leitungsgräben geködert wurden.

Erst 1978 wurden die Szymenderskis für 32 Jahre in Sachsenhausen sesshaft. Seit zehn Jahren genießen sie ihre Zweisamkeit in einem neu gebauten und barrierefreien Bungalow in Oranienburg. Der hübsche Garten mit seiner bunten Blütenvielfalt ist Marga Szymenderskis grüne Oase, in der sie Kraft tankt und der sie trotz der damit verbundenen Arbeit jung erhält. Werner Szymenderski ist nach einem Schlaganfall vor zwei Jahren nicht mehr ganz so mobil, hat nach einer intensiven Reha eingebüßte Fähigkeiten aber wieder neu erlernt. "Meine Frau hat mich dazu auch immer wieder angetrieben", ist er dankbar für ihre Unterstützung. "Wer nichts tut, gibt sich selber auf. Das aber darf nicht sein", sagt sie voller Überzeugung.

Seit Mitte der 1990er-Jahre waren beide ehrenamtlich tätig. Er baute das Seniorenbüro Oberhavel auf. Auch die "Grünen Damen", die sich in den Oberhavel-Kliniken seit 2001 um die Betreuung von Patienten kümmern, gehen auf seine Initiative zurück. Marga Szymenderski engagierte sich 16 Jahre lang dafür und leitete viele Jahre die Tanzgruppe "Vital". Als gelernte Übungsleiterin für Seniorensport sorgt sie weiterhin für die Fitness älterer Damen, unter anderem mit Wassergymnastik, wenn das nach Corona wieder möglich ist.