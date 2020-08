Alpakas in Borkwalder Tagespflege

Bärbel Kraemer

Borkwalde Fotogalerien von gemeinsamen Spaziergängen, von gemütlichen Kaffee- und Plauderrunden schmücken die Wände der Tagespflege "Lebensfreude" am Astrid-Lindgren-Platz in Borkwalde. Dieser Tage werden die Fotostrecken erweitert - um Aufnahmen, die Gäste der Einrichtung während eines Besuchs auf dem Alpaka-Hof von Lutz Ladewich in Rietz bei Kloster Lehnin zeigen. Ladewich hatte sich mit seinen Alpakas Perry und Bazi zum Gegenbesuch nach Borkwalde aufgemacht. Auf dem Astrid-Lindgren-Platz konnten die Gäste der Tagespflege die Tiere begrüßen, sie streicheln und füttern.

Lutz Ladewich und seine Tiere wurden von den Senioren freudig erwartet. "Daran werden wir anknüpfen", sagt Andrea Bent und erzählt, dass die Idee der Kooperation zwischen Tagespflege und Alpakafarm infolge der Coronavirus-Pandemie entstand. Nachdem aufgrund der Kontaktbeschränkungen die Kooperation zwischen Tagespflege und örtlicher Kita nicht mehr mit Leben erfüllt und auch die Tanztherapeutin nicht mehr in die Einrichtung kommen konnte, wurde nach Ideen gesucht, die Farbe und damit verbunden, Höhepunkte in den Alltag bringen.

Lutz Ladewich hatte sofort ein offenes Ohr für Andrea Bents Gedanken der Zusammenarbeit. "Da es logistisch nicht möglich ist, mit den Gästen der Tagespflege regelmäßig nach Rietz zu kommen, komme ich zu ihnen", ergänzt der Alpakazüchter. Mit dem ersten Besuch in Borkwalde wurde die Kooperation quasi besiegelt. Fortan dürfen sich die Gäste der Tagespflege zweimal monatlich auf die Alpakas von Lutz Ladewich freuen. Aktuell zählt die Herde der "Rainbow" Alpakafarm in Rietz bei Kloster Lehnin 14 Tiere.

Der elfjährige Perry ist Leithengst der Herde und hat ein ganz besonderes Gespür für Menschen, dass er immer wieder unter Beweis stellte. Als der 96-jährige Karlheinz Scheller ihm seine Hand entgegenstreckt, kommt ihm der Alpakahengst sanft entgegen. Scheller lässt sich erzählen, was die Tiere zu fressen bekommen, wie sie gehalten werden müssen. "Ich hatte früher ja auch ein Herde, aber mit 50 Hühnern", erinnert er sich. Dann erzählt er von seinem Hund - dessen Fell jedoch bei weitem nicht so weich war, wie das der liebenswerten Alpakas.

"Für mich ist es wichtig, die Tiere nicht nur von Bildern zu kennen, sondern sie wirklich zu erleben. Die Augen der Alpakas haben mich fasziniert. Und ihr Fell, das ist so weich. Ich möchte gern noch mehr über die Tiere erfahren", sagt die 76-Jährige Ute Laube und verfolgt, wie der zweijährige Bazi dem Leithengst Perry immer wieder folgt.

"Er ist im Lernmodus", erklärt Lutz Ladewich und erläutert immer wieder, wie die in Südamerika beheimateten Tiere ernährt und gehalten werden müssen. Mit ihrem ruhigen und ausgeglichenem Wesen werden sie für die Gäste der Tagespflege zu sanftmütigen Begleitern auf Zeit, die "Lebensfreude" sprudeln lässt. "Danke Andrea, dass du das organisiert hast", sagt Andreas Wernitz - ein weiterer Gast der Tagespflege - als Lutz Ladewich und seine Tiere wieder heim fahren.