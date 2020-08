Redaktion

Ribbeck (BRAWO) Am Sonntag, 9. August, findet von 12 bis 16 Uhr im Schlossgarten Ribbeck eine "Zuckertütenparty" für Kinder statt. Eingeladen sind alle Einschulungskinder, alle die, die es schon sind oder noch werden.

Auf dem Programm stehen Spiel und Spaß mit der "Wendy-Show" von und mit dem Show- und Sportentertainer Karl-Heinz Wendorff. "Die Wendy-Show" feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Flink und witzig wird es mit dieser Mitmachshow, die in ihrer Geschichte bereits viele Kinder in Schulen und Kitas begeistert hat. Karl-Heinz Wendorff wird die ABC-Schützen in Ribbeck zu allerlei lustigen Sportspielen, die Schnelligkeit und Geschicklichkeit der Kids herausfordern, einladen. Spiele mit Riesenschwungtüchern, dicken Tauen, Hula-Hoop-Reifen Frisbeescheiben und allerlei anderen Sport- und Spielgeräten wechseln sich, untermalt von Musik, miteinander ab.

Der Eintritt ist frei. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Für das leibliche Wohl sorgt die Außengastronomie des "Restaurant Schloss Ribbeck".