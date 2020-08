red

Bad Belzig Der Wir e.V. und das Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark laden herzlich in die Krabbelgruppe ein. In gemütlicher Atmosphäre können sich Eltern austauschen und den Kindern beim Entdecken zuschauen. Der nächste Termin ist der 10. August von 9.00 bis 11.00 Uhr in den Räumen der Eltern-Kind-Gruppe in der Bahnhofstraße 51. Um telefonische Anmeldung bei Kathleen Friedrich unter 0152/8341720 wird gebeten.