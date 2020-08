Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Bildungsministerium hält Pflichtunterricht an den allgemeinbildenden Schulen in den Osterferien ab Ende März 2021 für möglich.

Wie Ministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zum Start des neuen Schuljahres am kommenden Montag sagte, gebe es coronabedingt Nachholbedarf. In den kommenden Wochen soll ermittelt werden, wie groß dieser bei den Kindern und Jugendlichen jeweils ist. Die Auswertung der Lernausgangslagen werden uns voraussichtlich Mitte September vorliegen. Als Schlussfolgerung sei ein Unterrichtsangebot in den kommenden Herbstferien eine Option für Schülerinnen und Schüler. "Wir respektieren aber, dass Familien bereits Urlaub gebucht haben." Deshalb werde es in den Herbstferien keinen Pflicht-Schulbesuch geben.

Keinen Osterurlaub buchen

Bis Ende November 2020 wird entschieden, ob und für welche Zielgruppen ein schulisches Angebot in den Osterferien 2021 erfolgen soll. "Aber in den Osterferien im kommenden Jahr kann es ein verbindliches Angebot geben", betonte Ernst. "Eltern sollten bis November warten, wenn sie Osterurlaub buchen wollen." Pflichtunterricht am Sonnabend sieht die Ministerin hingegen kritisch. "Das wäre ein schwerer Eingriff in das Leben vieler Menschen, der gut begründet sein müsste."

Präsenzunterricht alternativlos

Mit Blick auf das wieder zunehmende Infektionsgeschehen stellte die Ministerin klar, dass der direkte Unterricht in den Schulen "durch nichts zu ersetzen" sei. Deshalb habe man sich bereits im Juni für eine Rückkehr zum Normalbetrieb nach den Sommerferien entschieden. Ein weiterer Verzicht auf regulären Präsenzunterricht würde beim Nachwuchs "massive, nicht kompensierbare Schäden verursachen", sagte Britta Ernst mit Verweis auf Studienergebnisse. Regelbetrieb mit anderthalb Metern Abstand funktioniere jedoch nicht. Dann müsste man die Klassen wieder teilen. Konsequenz sei nun eine Ausweitung des Hygienekonzepts mit einer Maskenpflicht auf Fluren. Eine Maskenpflicht im Klassenraum halte man aus pädagogischen Gründen nicht für sinnvoll, so Ernst. Für eine gute Kommunikation müsse man das Gesicht der Sprechenden sehen können. Auch könnten sich Schüler mit Maske im Unterricht vermutlich schlechter konzentrieren.

Notfallpläne in Schulen für Coronaausbrüche

Die Ministerin rechnet jedenfalls damit, dass einzelne Klassen und Schulen wegen Covid-19-Ausbrüchen den Präsenzunterricht aussetzen müssen. Hoffentlich sei das nur selten der Fall. Aber wenn dies geschehe, seien mit den Schulen Notfallfahrpläne vereinbart, die sofort greifen sollen. "Dann geht nahtlos der Heimunterricht weiter, mit einer guten Dokumentation, mit Feedback an die Schüler und mit angemessenen Aufgaben-Paketen."

Weniger Lehrkräfte mit Attest

Mit Blick auf womöglich massenhaft fehlende Lehrkräfte, die zu Risikogruppen gehören, gab Ernst am Donnerstag Entwarnung. „Es liegen bisher nur sehr wenige Atteste vor. Die von mancher Seite geäußerten Befürchtungen haben sich hier nicht bestätigt.“ Genaue Zahlen habe man aber erst in der kommenden Woche. Egal ob Lehrer oder Schüler, wer in Zusammenhang mit Covid 19 beziehungsweise der Sorge davor fehle, brauche einen Attest.

Bei Krankheitszeichen zu Hause bleiben

Das Ministerium hat darüber hinaus Kriterien für Corona-Verdachtsfälle formuliert. "Bei Covid19-typischen Krankheitszeichen müssen betroffene Personen der Schule fernbleiben", sagte Ernst. Dazu zählen trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn sowie Halsschmerzen. "Auch Personen, die mit einem nachweislich an Covid-19 Erkrankten in einem Haushalt leben, dürfen die Schule nicht betreten."

Wie wird der Regelbetrieb an den Schulen ablaufen?

Alle Schüler gehen wieder zur Schule. Der Unterricht wird – soweit möglich – in festen Lerngruppen (Klassen, Kursen) stattfinden, um enge Kontakte auf einen überschaubaren Personenkreis zu begrenzen. Bei Schülern, bei denen ein erhebliches Gesundheitsrisiko besteht und die deshalb dem Unterricht fern bleiben müssen, werden andere Unterrichtsangebote gemacht.

Maskenpflicht und Mindestabstand an Schulen

Eine Maskenpflicht für alle Schulen wird in die SARS-CoV-2-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg aufgenommen, die Anfang nächster Woche vom Kabinett beschlossen werden soll. Dann müssen alle Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an Schulen im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, aber nicht im Unterricht und nicht auf dem Schulhof. Die Empfehlung des Ministeriums lautet: Schon ab Montag freiwillig eine Maske in der Schule tragen.

Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist nicht mehr einzuhalten - weder zwischen den Schülern, noch von den Schülern zum Lehr- oder Schulpersonal. Der Mindestabstand soll aber zwischen den Lehrkräften oder dem sonstigen pädagogischen Personal sowie im Kontakt mit Eltern und sonstigen Dritten gewahrt bleiben.

Hygienestandards einhalten

Die Lehrer sind angehalten, regelmäßig und ausgiebig die Räume zu lüften. Am besten mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause zwischen 3 bis 10 Minuten, stellt das Ministerium klar. Das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung ist im Schulgebäude Pflicht, aber nicht im Unterricht. Schüler und Lehrer sind angehalten ins Taschentuch oder die Armbeuge zu Niesen oder zu Husten. Sie sollen sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen und vermeiden, Augen, Nase und Mund zu berühren. Außerdem sollen das Ausleihen und Tauschen von Gegenständen vermieden werden.

Corona-Tests an Schulen

Bildungsministerin Britta Ernst: "Ab Schuljahresbeginn können sich alle in den Schulen Beschäftigte innerhalb von vier Monaten bis zu sechs Mal auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen. Außerdem sollen im Rahmen einer Stichprobe ein Prozent aller Schülerinnen und Schüler einmal getestet werden, das sind bis zu 2.900 Schülerinnen und Schüler." Dieses Angebot könne freiwillig wahrgenommen werden. Die Testung wird vom vertrauten Hausarzt bzw. Vertragsärzten durchgeführt. Die Kosten dafür werden aus dem allgemeinen Corona-Rettungsschirm des Landes finanziert.

Rekordzahlen bei Neueinstellungen von Lehrkräften

Am Montag (10. August 2020) beginnt für rund 294.000 Schülerinnen und Schüler im Land Brandenburg das neue Schuljahr, darunter für 23.400 Schulanfängerinnen und Schulanfänger. Dafür sind die Brandenburger Schulen gut aufgestellt: 1.544 Lehrerinnen und Lehrer wurden unbefristet neu in den Schuldienst eingestellt. Das ist eine Rekordzahl von neuen Lehrern. „Das ist seit der Wiedervereinigung die höchste jemals pro Jahr erreichte Zahl im Land Brandenburg.“ Damit gebe es 19 506 Stellen für Lehrkräfte, 216 mehr als im Vorjahr. Die zusätzlichen Stellen würden insbesondere wegen steigender Schülerzahlen benötigt.

