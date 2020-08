Simone Weber

Rathenow Die Sommerferien enden. Ab Montag geht es wieder in die Schulen. Für rund 1.800 havelländische Kinder ist es der erste Schultag überhaupt. In den Straßen sind ABC-Schützen noch ungeübt. Die Verkehrswacht Havelland e.V. macht alle Jahre in Kooperation mit der Havelbus-Verkehrsgesellschaft mbH darauf aufmerksam. In den Heckscheiben von Bussen werden nun wieder entsprechende Plakate angebracht: "Brems Dich! Schule hat begonnen".

"Gerade in diesem Jahr ist es wichtig, die Verkehrsteilnehmer auf die unerfahrenen Schulanfänger aufmerksam zu machen. Während der Corona-Zeit waren Schüler durch Homeschooling in den letzten Wochen vor Ferienbeginn im Straßenverkehr nicht so präsent", sagt Dietmar Kratzsch, Vorsitzender der Verkehrswacht. "Mit dem neuen Lebensabschnitt nehmen die Kinder nun aktiv und regelmäßig am Straßenverkehr teil. Auf Grund ihres Entwicklungsstands sind die kleinen Kinder den schwierigen Situationen des Straßenverkehrs oft nicht gewachsen, leicht ablenkbar und daher besonders gefährdet”, so Vereinskollegin Cornelia Zessin.