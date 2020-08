OGA

Orannienburg (MOZ) Bei zwei schweren Unfällen sind am Mittwochnachmittag in Oranienburg eine Motorradfahrerin und ein Fahrradfahrer erheblich verletzt worden.Die Motorradfahrerin war nach Angaben der Polizei gegen16.40 Uhr in der Straße hinter dem Schlosspark in einer Linkskurve von einer Hyundai-Fahrerin erfasst worden, die in Richtung Kanalstraße unterwegs war. Die Kradfahrerin stürzte daraufhin und prallte gegen ein Betonelement am Fahrbahnrand. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden, berichtete Polizeisprecher Lars Protz am Donnerstag.

Bereits eine halbe Stunde zuvor gab es ganz in der Nähe einen weiteren schweren Unfall. An der Ecke Kanal-/Thaerstraße nahm ein 48-jähriger VW-Fahrer einem 70-jährigen Radfahrer die Vorfahrt. Der Fahrradfahrer musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Auskunft von Polizeisprecher Lars Protze sind die Verletzungen der betroffenen Unfallopfer nicht lebensbedrohlich.