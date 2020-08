Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der künftige Geschäftsführer der Stadtwerke Zehdenick GmbH heißt Steffen Carls. Der 48-Jährige wird seine Tätigkeit am 1. Oktober aufnehmen und damit Uwe Mietrasch ablösen. Er löst Uwe Mietrasch (45) ab, der sich beruflich verändern möchte.

Das teilten Aufsichtsratschef Dr. Mathias Dierkes und Bügermeister Bert Kronenberg (parteilos) am Donnerstag mit. Die Gesellschafter haben im Ergebnis eines Auswahlverfahrens einvernehmlich beschlossen, Carls die Position anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Steffen Carls hat nach seiner Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker das Studium an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft als Diplom-Ingenieur (FH) Umweltverfahrenstechnik beendet. Seine technischen Fähigkeiten ergänzte er später durch einen IHK-Abschluss als Betriebswirt. Er arbeitete 18 Jahre bei den Stadtwerken in Oranienburg und war unter anderem Geschäftsführer der Erdgastochter der Stadtwerke und Prokurist des Gesamtunternehmens. 2017 wechselte er als Technischer Leiter zur Stadtwerken Velten GmbH. Ab 2019 übernahm er auch die technische Leitung der Regionalentwicklungsgesellschaft Velten mbH.

"Die Stadtwerke Zehdenick sind mit ihren Ver- und Entsorgungsbereichen für alle klassischen Medien gut aufgestellt. Das sich stark wandelnde energetische Umfeld, der nachhaltige Umweltschutz und die notwendige Digitalisierung sind Herausforderungen, bieten jedoch auch Chancen für eine gute zukünftige Fortentwicklung der Stadtwerke Zehdenick. In der Stadtwerkelandschaft bin ich zu Hause und ich weiß, dass ich auf ein motiviertes und kompetentes Stadtwerke-Team treffe, in das ich mich mit meinem Wissen und meiner Erfahrung umfänglich einbringen werde. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe." so Carls.

Uwe Mietrasch steht seinem Nachfolger noch für eine Übergangszeit zur Einarbeitung zur Verfügung. "Ich freue mich, die Stadtwerke in guten Händen zu wissen. Das erleichtert mir den Abschied." so Mietrasch. Ergänzend blickt er zurück: "Die letzten zwölf Jahre bei den Stadtwerken waren eine bemerkenswerte Reise. Die Mitarbeiter und ich haben das Unternehmen aus schwierigen Wassern geführt und es als regionales und nah am Kunden agierendes Unternehmen etabliert. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und danke den Mitarbeitern für ihre Hingabe, ihren Ehrgeiz und ihre gute Arbeit in den vergangenen Jahren."

"Carls steht für Kundennähe, Regionalität, Unternehmertum und Teamarbeit – und damit für genau das, was in meiner Vorstellung die Stadtwerke Zehdenick GmbH ausmacht", erklärte Kronenberg. "Mit der neuen Führung starten wir mit einer perfekten Mischung aus Erfahrung, Kontinuität und neuen Impulsen in die Zukunft."