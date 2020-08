Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Christian Grosch hat aus der Corona-Not eine Tugend gemacht. Weil er als leidenschaftlicher Berufsmusiker seit Beginn der Pandemie kaum Konzerte spielen kann, hat er das Format "Offene Fenster" ins Leben gerufen. Seit Mai lässt er einmal in der Woche in der Brandenburger Altstadt improvisierte Stücke an einem einhundert Jahre alten Grotrian Steinweg Klavier erklingen – und das mit teilweise überraschenden Klängen.

Rund 20-30 Zuhörer finden sich, teils mit Klappstühlen, jedes Mal zu seinen Open Air "Fenster-Konzerten" in der Mühlentorstraße 46 ein. Was dann gespielt wird, ist jedes Mal eine Überraschung. Auch für den Pianisten selbst. "Ich lege mir für die Auftritte keinen bestimmten Plan zurecht. Es geschieht alles spontan und im Fluss des Konzerts", so der 39-Jährige, der sein Spiel in den vergangenen Wochen immer weiter perfektioniert hat.

Während des Konzerts liegen verschiedene Utensilien griffbereit auf dem Klavierkasten. Aus mit Leder umhüllten Magneten, die an eine Reihe von Seiten geheftet werden, hat sich Grosch beispielsweise eine ‚dritte Hand’ gebaut. Dabei sorgt der Druck auf die fixierten Saiten für einen anderen Klang als bei Seiten, die nicht ‚gehalten’ werden. Ohne viel Aufwand entsteht so eine spannende neue Tonwelt am selben Instrument. Ein anderes Mal nimmt der studierte Kirchenmusiker das kleine Kinderpiano seiner jüngsten Tochter hinzu oder sorgt mit Fuß-Percussion für zusätzliche Spannung. "Zwischendrin erkläre ich dem Publikum dann, was ich wie mache", so der gebürtige Rheinsberger, der seit 2017 mit seiner Familie in Brandenburg lebt.

Mit dem Ende seiner Darbietung endet der kreative Part für ihn aber noch lange nicht. Eine Kamera und eigens für das Projekt zugelegte Mikrophone zeichnen jedes der gut einstündigen Konzerte auf. "In der Nachbearbeitung schneide ich die Begrüßung und Sprechparts raus und gestalte ein Video mit der reinen Konzertzeit", erklärt Grosch, der jedem entstandenen Stück im Nachgang zusätzlich einen Namen verleiht. Auf YouTube können Zuhörer so zum Beispiel "Die Schöne mit der Maske", "Gedankenranken" oder den "Havelwalk" entdecken. Jedes Stück anders, aber immer ein kleines musikalisches Meisterwerk, das es so kein zweites Mal geben wird. "Für mich ist das ganze Projekt, neben der Spielfreude, der ich damit nachkommen kann, eine tolle Chance geworden mich musikalisch weiterzuentwickeln und kreativ auszuprobieren", so Grosch, der sich seit seiner Kindheit der Musik verschrieben hat.

Der Titel seiner Konzertreihe, "Offene Fenster" ist deshalb nicht nur buchstäblich zu sehen, sondern steht für Grosch auch für seine kreative Art der Improvisation. Enden soll die mit der Pandemie "falls es das gibt", nicht. Auch wenn Grosch hofft, seine deutschlandweiten Auftritte, auch mit seinen Ensembles, dem "Duo ZIA" und den "Bending times" bald wieder aufnehmen zu können, will er die Konzerte am "Offenen Fenster" weiter führen. Das nächste Mal am Freitag, 7. August, am Donnerstag, 13. August, am Freitag, 21. August, und am Donnerstag, 27. August, immer ab 19 Uhr.