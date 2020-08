Martin Terstegge\BRAWO

Treuenbrietzen/Trebbin Am vergangenen Wochenende hatte Michael Wilimzig, Trainer der 1. Männer des FSV Brück 1922, zweimal die Gelegenheit seine Mannschaft unter Testbedingungen zu beobachten.

Am Freitagabend ging es zum TSV Treuenbrietzen. Beim Kreisligisten boten die Brücker eine konzentrierte Leistung, sowohl in der Defensive wie auch im Angriff. Die Gäste stellten gut die Räume zu, so dass die Platzherren nur wenige Möglichkeiten erhielten. Zweimal hätte es im ersten Abschnitt gefährlich werden können, doch FSV-Schlussmann Erik Blaue kam rechtzeitig aus seinem Kasten.

Zur Freude des Trainers bewies seine Elf nun endlich einmal Durchschlagskraft. Mit Lance Pagel und Glenn Helmchen standen auch die gelernten Stürmer im Kader und der Erstgenannte besorgte in der 17. und 33. Minute die 2:0-Pausenführung.

Nach dem Wiederanpfiff das gleiche Bild, die Brücker bestimmten das Geschehen, während man den Gastgebern zumindest ihr Bemühen nicht absprechen konnte. In der 61. und 65. Minute gab es je einen Foulelfmeter auf beiden Seiten. Björn Riese verwandelte für die Gäste, Nils Ross für die Treuenbrietzener. Für den 4:1-Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Paulin Kouemo Happi in der 88. Minute. Damit gingen alle vier FSV-Tore von der Offensivabteilung aus.

Am Sonntag ging die Reise zu einem weiteren Kreisligisten, dem VfB Trebbin II. Wie schon zwei Tage zuvor drückten die Brücker vom Anpfiff an dem Spiel ihren Stempel auf. Mit schnellen Kombinationen erspielten sie sich zahlreiche Möglichkeiten, ohne dabei die eigene Abwehr zu vernachlässigen.

Bis zur 24. Minute musste Wilimzig warten, ehe sich die Überlegenheit seines Teams auch in Zahlen bemerkbar machte. Maximilian Leetz erzielte das 1:0 und konnte wenig später zum 2:0 (32.) nachlegen. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Mertens, der für Felix Paul gekommen war (23.), noch auf 3:0.

Nach dem Wiederanpfiff kontrollierten die Brücker weiter das Geschehen, aber mit ein wenig angezogener Handbremse. Nach einer Stundewurde das Tempo wieder erhöht und Mertens erzielte in der 73. Minute das 4:0. Kurz darauf ließ Lance Pagel das 5:0 (77.) und 6:0 (80.) folgen.

Danach war es aber mit der Konzentration bei den Gästen vorbei, die in der Schlussphase noch die beiden Tore zum 2:6-Endstand kassierten. Diese Gegentreffer ärgerten auch den FSV-Trainer, deraber ansonsten zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf war.

An diesem Sonntag (9. August, 14 Uhr) kommt mit der SG Bornim einstarker Gegner ins Jahnstadion, der den Brückern alles abverlangen wird.