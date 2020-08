MOZ

Angermünde (MOZ) Die Polizei hat am Mittwoch zwei Männer in Angermünde festgenommen, die im Fahrzeug mit Drogen, Bargeld, einer Waffe und einem Pitbull unterwegs waren.

Am späten Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll (GOF Uckermark) im Bereich Angermünde einen Ford Mondeo, der zuvor ihre berufsbedingte Neugierde geweckt hatte. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer und ein Pitbull. Für einen der beiden Männer interessierte sich bereits das Amtsgericht Neuruppin, welches wegen diverser Drogendelikte einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen ausgestellt hatte. Im Fahrzeug selbst entdeckten die Fahnder dann verschiedene Betäubungsmittel sowie eine größere Summe Bargeld. Auch Utensilien zum Verkauf der Drogen sowie zum Eigenkonsum fanden sich an. Im Kofferraum konnten ein bereits entsiegeltes Paar Kennzeichen, ein Schlagwerkzeug und ein Karton mit zahlreichen Jacken und Pullovern einer bekannten Modemarke gefunden und letztlich sichergestellt werden. Woher die Kleidungsgegenstände stammen, wird nun zu klären sein.

Auch für den Fahrer des Wagens endete die Kontrolle auf Grund der Fundstücke mit seiner vorläufigen Festnahme. Der 49-Jährige ist im Gegensatz zu seinem Kumpel bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Da ein entsprechender Test den Verdacht erhärtete, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Lenkrad gesessen haben könnte, musste der Mann eine Blutprobe lassen. Deren Auswertung wird gerichtsfest klarstellen, ob er tatsächlich unter Drogeneinfluss fuhr. Der Pitbull wurde an ein Tierheim übergeben. Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang führen Kriminalisten der Inspektion Uckermark.