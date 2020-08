Simone Weber

Rathenow Vom 17. August bis 6. September beteiligt sich der Landkreis Havelland erstmals an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln". Die Kreisstadt Rathenow unterstützt diese Aktion mit eigener Teilnahme als Kommune und ruft ihre Einwohner dazu auf, für Rathenow während des Aktionszeitraums in die Pedale zu treten und viele Kilometer zu sammeln.

Beim "Stadtradeln" treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Lebensqualität sowie zur Förderung des Radverkehrs in die Pedale. Die Rathenower Stadtverwaltung hat für sich ein Team gebildet, das bislang aus 13 Aktiven besteht. Am Ende der Kampagne werden die aktivsten Landkreise und Kommunen sowie auch Einzelfahrer ausgezeichnet und können Preise gewinnen.

Kostenlos teilnehmen am "Stadtradeln" für ihre jeweilige Kommune können alle Leute mit Wohnsitz in dieser sowie Menschen, die in ihr arbeiten, einem dortigen Verein angehören oder eine der Schulen besuchen. Einwohner in Orten, die sich nicht als Kommune an der Aktion beteiligen, können Kilometer für den jeweiligen Landkreis sammeln.

Um bei der Kampagne mitzumachen, kann jeder ein Team mit mindestens zwei Fahren gründen oder einem bereits bestehenden, auch online, beitreten. Die Teilnahme ist auch mit Pedelecs möglich. Die gefahrenen Kilometer werden per Handy-App getrackt und so registriert. Registrierte Fahrer können ihre gefahrenen Kilometer auch ohne App melden.

"Wir wollen für eine breite Teilnahme Rathenower Bürger, Unternehmen und Vereine werben. So eine Aktion kann auch dazu beitragen, dass sich die Infrastruktur in der Stadt künftig mehr an den Bedürfnissen der Radfahrer orientiert", so der stellvertretende Bürgermeister, Jörg Zietemann, der auch mitfährt. Unter allen bisher 81 Teilnehmern in Rathenow, in knapp 20 Gruppen, gibt es beispielsweise auch ein Team für den Ortsteil Semlin und für die SPD.

Auf www.stadtradeln.de/kreis-havelland kann man sich anmelden oder die Handy-App via www.stadtradeln.de/app und im App-Store herunterladen.