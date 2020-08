MOZ

Werneuchen (MOZ) Bei einem Autounfall am Donnerstagmorgen in der Freienwalder Straße in Werneuchen ist ein Audi Q7 mit gestohlenem Wohnanhänger gegen einen Kia Sportage geprallt.

Nach Angaben der Polizei war der Audi Q7 des polnischen Trios auf der B158 zu schnell unterwegs, überfuhr an der Kreuzung Freienwalderstraße/Poststraße eine Rote Ampel und prallte dabei mit einem Kia zusammen. Da der Kreuzungsbereich voll gesperrt wurde, bildeten sich in allen Richtungen lange Staus. Der Rückstau reichte zeitweise von Seefeld kommend bis zum Ortsausgang, meldeten Autofahrer in der Facebook-Gruppe „Werneuchen Info“.

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Wohnanhänger über keine Typenschilder mehr verfügte und die angebrachten Kennzeichen eigentlich an ein ganz anderes Modell gehörten. Nach dem Unfall hatten die drei Insassen des Audis nach ersten Erkenntnissen dann auch versucht, den Caravan schnellstmöglich vom Auto abzukoppeln. Der 20 Jahre alte Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besitzt keine, zum Führen eines derartigen Gespanns notwendige, Fahrerlaubnis. Einer seiner Mitfahrer, ein 19-Jähriger, ist bereits wegen Bandendiebstahls bekannt. Das Trio komplettierte ein 22 Jahre alter Mann, der bislang noch nicht in Erscheinung trat.

Eigentumsnachweise zum Wohnanhänger konnte keiner der drei Männer vorlegen. Der Audi Q7 erwies sich als nicht gestohlen. Im Wagen entdeckte man aber diverse hochwertige Bauwerkzeuge, zu deren Herkunft sich die Männer ausschwiegen. Diese Gegenstände wurden wie der Anhänger wegen Verdachts auf Diebstahl sichergestellt. Der Audi wiederum ist zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Für die drei mutmaßlichen Diebe endete das Ganze mit ihrer vorläufigen Festnahme. Sie sitzen nun Kriminalisten der Inspektion Barnim gegenüber.