MOZ

Panketal (MOZ) Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in einen Kleintransporter VW T6 in Panketal eingebrochen, der in der Lübecker Straße parkte.

Die Täter stahlen aus dem Fahrzeuginneren mehrere hochwertige Bauwerkzeuge und hinterließen so einen Schaden von rund 7.000 Euro.