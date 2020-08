MOZ

Boitzenburger Land (MOZ) Zu einem Brand ist es am Mittwoch bei Steinrode gekommen. Zirka 80 Strohballen und eine Presse fingen Feuer.

Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Feld an der L152 bei Steinrode gerufen. Während Strohpressarbeiten war dort Rauch aus der Presse aufgestiegen. Der Wind ließ das entstandene Feuer zügig ausbreiten, so dass letztlich zirka 80 Strohballen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch die Strohpresse ist bei dem Geschehen beschädigt worden.

Der entstandene Sachschaden wird mit rund 70.000 Euro angegeben. Personen gerieten glücklicherweise nicht in Gefahr.