Einsatz am Bahnhof

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Mehrere Menschen haben sich am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Hennigsdorf gestritten. Als der Streit zu eskalieren drohte, riefen Zeugen die Polizei.

Die Beamten konnten die Situation vor Ort schlichten und sprachen den Streithähnen Platzverweiseaus, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Ein Betrunkener 27-jähriger wollte aber nicht gehen.Er wurde inGewahrsam genommen, durfte nach der Ausnüchterung aber wieder nach Hause.