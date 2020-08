OGA

Bergfelde/Velten (MOZ) Zwei Autos sind in den vergangenen Tagen in Velten und Bergfelde demoliert worden.

In Velten schlugen Unbekannte bereits zwischen Montagabend und Dienstagmittag die Scheibe der Fahrertür eines VW ein. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz amKatersteig abgestellt gewesen. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug nichts.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag an der Lehnitzstraße in Bergfelde. Dort wurde die Scheibe eines Ford Fiesta eingeschlagen. Gestohlen wurde auch dort nicht. Den Sachschaden gabdie Polizei mit jeweils rund 300 Euro an.