MOZ

Fehrbellin (MOZ) Im Landkreis gibt es einen neuen Covid-19-Fall. Eine Person aus Fehrbellin wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, teilte der stellvertretende Pressesprecher des Kreises, Manuel Krane, am Donnerstag mit. "Zudem ist eine an Covid-19 erkrankte Person aus dem Landkreis genesen." Die Zahl der Genesenen liegt somit bei 94.

Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen aus OPR liegt aktuell bei 100. "Hinzu kommen drei so genannte klinische Fälle – also Fälle ohne Positivtestung, aber mit eindeutigen COVID-19-Symptomen", so Krane.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.