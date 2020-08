hw

Glienicke (moz) Die Gemeinde Glienicke sucht jetzt nach einer neuen Bewirtschaftung für den Trödelmarkt am Dorfteich. Der Markt konnte seit dem Frühjahr coronabedingt nicht mehr stattfinden, und der Vertrag mit Betreiber Stephan Meyer-Breitländer wurde deshalb gekündigt.

Alle Termine bis zum Jahresende wurden abgesagt, aber dann soll es möglichst wieder losgehen, berichtet Gemeindesprecher Arne Färber. "Der Markt ist wichtig für uns. Er ist durch seine Atmosphäre etwas Besonderes und ist für die Glienicker traditionell ein angenehmer Kommunikationspunkt."

Der Trödelmarkt ist aber auch über Glienicke hinaus bekannt. Er findet zwischen März und Dezember einmal im Monat an der Gartenstraße statt, in der Regel am ersten Sonntag des Monats. Zusätzlich organisiert der Veranstalter zweimal im Jahr einen Basar für Baby- und Kinderkleidung sowie Spielzeug. Der neue Vertrag soll zum 1. Januar 2021 geschlossen werden und bis Dezember 2025 gelten.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 1. November. Wer Interesse hat, meldet sich unter ordnungsangelegenheiten@glienicke.eu oder 033056 69233.