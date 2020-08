OGA

Oberhavell (MOZ) Zur hochsommerlichen Hitze hat das Gesundheitsamt am Donnerstag die Ergebnisse der jüngsten Badegewässerkontrollen in Oberhavel präsentiert. Es gab nichts zu beanstanden.

"Die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen ergaben an allen 26 untersuchten Badestellen keinen Grund zu Beanstandungen", sagte Amtsarzt Christian Schulze. In den Badegewässern seien bei den Kontrollen am 27. und 28. Juli Temperaturen zwischen 18,6 Grad Celsius in der Briese in Birkenwerder und 23,0 Grad Celsius im Veltener Bernsteinsee gemessen worden.

"Die Sichttiefen waren bis auf wenige Ausnahmen gut und lagen in zwölf Badegewässern über einem Meter Tiefe", so Schulze. Die geringsten Sichttiefen wurden mit 40 Zentimetern im Zehdenicker Waldbad sowie mit nur 30 Zentimetern im Großen Wentowse gemessen. Die beste Sicht haben Badende im Roofensee, im Menowsee, im Peetschsee und Röblinsee mit jeweils mehr als 1,20 Meter Sichttiefe.

Das Gesundheitsamt weist aberr darauf hin, dass es aufgrund der nun sehr hohen Temperaturen und der intensiven Sonnenstrahlung in den kommenden Tagen zu einer vermehrten Algenbildung in den Badeseen kommen kann. "Achten Sie deshalb bitte vor Ort auf die Wasserqualität!", ruft Christian Schulze auf. "Gehen Sie nicht dort baden, wo Sie Ihre Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sehen können."

Algenmassenentwicklungen sind an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers zu erkennen. Ebenfalls ein Hinweis sind Schlierenbildung an der Wasseroberfläche und Anspülungen im Uferbereich. Die Algenblüten trüben das Wasser, die verminderte Sichttiefe erschwert eventuell notwendige Rettungsmaßnahmen.