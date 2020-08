Großer Bahnhof: Der Grumsiner Genusswanderweg und die Welterbe-Bus-Linie nehmen auf. Am Donnerstag fand die Einweihung des nachhaltigen Kombinationations-Projektes in Schmargendorf statt. © Foto: Oliver Voigt

Kerstin Unger

Altkünkendorf (MOZ) Der Tourismusverein Angermünde hat sein touristisches Programm "Natur heute erleben und für morgen bewahren" um zwei Angebote bereichert. Der Grumsiner Genusswanderweg wurde am Donnerstag eingeweiht. In Kombination mit dem Welterbe-Bus ist ab sofort nun ein nachhaltiger Rundum-Genuss möglich.

Bei der Eröffnung waren nicht nur Vertreter der Kooperationspartner wie Tourismusverein, Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und Landkreis Uckermark vertreten, sondern auch Gäste, die im Anschluss gleich auf Genusstour gingen.

Bürgermeister Frederik Bewer sprach von einem Prozess, an dem viele Partner zu beteiligen waren. Der etwa 17 Kilometer lange Wanderweg biete Landschaftsgenuss für Auge und Seele sowie unterwegs kulinarische und kulturelle Genüsse. Ziel sei es, mehr Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Schutzgebiet zu bringen. Der Buchenwald Grumsin und das Biosphärenreservat ziehen viele Besucher an. Aber die Anreise mit dem Auto wird immer mehr zum Problem, sagte UVG-Geschäftsführer Lars Boehme. Der Welterbe-Bus soll ein Teil der Lösung werden. "Jetzt müsse man sich nur noch über die Nachhaltigkeit des Busses Gedanken machen", meinte Karten Stornowski, der die Landrätin vertrat.

Genuss ohne Reue

Was die Stadt Angermünde und der Tourismusverein zustande gebracht haben, hätte man gerne für das ganze Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, erklärte dessen Leiter Martin Flade. Allerdings gäbe es auch hier noch ökologische Problemregionen. "Wir haben Visionen, aber noch viel zu tun", sagte er. "Genusswandern ist genau richtig. Noch besser ist Genuss ohne Reue. Daran müssen wir noch arbeiten."

Lars Boehme und der Vorsitzende des Tourismusvereins Angermünde, Roy Weiss, stellten das Kooperationsprojekt näher vor. Der Bus fährt fünfmal am Tag zwischen Bahnhof Angermünde und Altkünkendorf hin und her. Leute aus dem Großraum Berlin könnten um 8.30 Uhr ganzjährig mit dem Zug losfahren, nach 50 Minuten in den Welterbe-Bus einsteigen und beim Wandern den tollen Ausblick auf die wundervolle hüglige Feldmark und Teile des Weltnaturerbes Buchenwald Grumsin genießen.

Bei einem Start bei Hemme-Milch in Schmargendorf, wo man den Parkplatz nutzen kann, lädt der Hofladen ein. Zudem warten ein Spielplatz und Kühe live. Man kann Klimmek-Säfte probieren und der Scheunengalerie Tucholke/Bonnet in Luisenhof einen Besuch abstatten. Die Grumsiner Brennerei in Altkünkendorf bietet Führungen und Kostproben an, und zurück auf der Kranichinsel im Hotes Weiss kann man sich erholen und ein heimisches Steak genießen.

Gemeinsame Jungfernfahrt

Nach den Grußworten und dem Anstoßen mit Eiscafé und Saft ging es auf die erste Rundtour mit dem Welterbe-Bus – mit kulturellen und kulinarischen Zwischenstopps. "Heute wollen wir uns austauschen und sehen, wo man etwas besser machen kann", sagte Lars Boehme.

Gemeinsam mit dem Landkreis will das Busunternehmen nach einer Lösung suchen, die Linie nachhaltig zu entwickeln. Außerdem, so versprach Geschäftsführer Boehme, soll der Welterbe-Bus ähnlich wie der Biberbus eine nachhaltige Beklebung erhalten, damit man ihn schon von Weitem erkennt.