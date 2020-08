Martin Risken

Velten (MOZ Roland Becker) Steffen Carls, Technischer Leiter der Veltener Stadtwerke und Chef der Regionalen Entwicklungsgesellschaft (REG) wird die Ofenstadt nach drei Jahren verlassen. Zum 1. Oktober übernimmt der 48-Jährige als Geschäftsführer die Stadtwerke Zehdenick. Diese Personalie teilten am Donnerstag Zehdenicks Stadtwerke-Aufsichtsratschef Dr. Mathias Dierkes und Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) am Donnerstag mit. Die Gesellschafter haben im Ergebnis eines Auswahlverfahrens einvernehmlich beschlossen, Carls die Position anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD), zugleich alleinige Gesellschafterin der dortigen Stadtwerke, bedauert den Weggang: "Ich habe Herrn Carls als ausgesprochen kompetenten und engagierten Mitarbeiter wahrgenommen habe, der gut nach Velten gepasst hat." Carls Nachfolge sei noch nicht geklärt.

Carls sieht der neuen Aufgabe mit Spannung entgegen: "In der Stadtwerkelandschaft bin ich zu Hause, und ich weiß, dass ich auf ein motiviertes und kompetentes Stadtwerke-Team treffe, in das ich mich mit meinem Wissen und meiner Erfahrung umfänglich einbringen werde."

Uwe Mietrasch steht seinem Nachfolger noch für eine Übergangszeit zur Einarbeitung zur Verfügung. "Ich freue mich, die Stadtwerke in guten Händen zu wissen. Das erleichtert mir den Abschied." so Mietrasch. Ergänzend blickt er zurück: "Die letzten zwölf Jahre bei den Stadtwerken waren eine bemerkenswerte Reise. Die Mitarbeiter und ich haben das Unternehmen aus schwierigen Wassern geführt und es als regionales und nah am Kunden agierendes Unternehmen etabliert."

"Carls steht für Kundennähe, Regionalität, Unternehmertum und Teamarbeit und damit für genau das, was die Stadtwerke Zehdenick ausmacht", erklärte Kronenberg.