Britta Gallrein

Zepernick Wir packen das. Zwingend", bringt es Lucio Geral auf den Punkt. Für den Coach des Landesklasse-Aufsteigers Einheit Zepernick wird es am Sonnabend heiß. Dann absolviert die Mannschaft das dritte Pflichtspiel unter Geral als Chef-Trainer. Und was für eins. Es geht ins Finale um den Pokal des Fußballkreises Oberhavel/Barnim. Gegner ist TuS Sachsenhausen II. Das Spiel wird um 15 Uhr im Elgora-Stadion (Hermann-Löns-Str. 19, 16515 Oranienburg) angepfiffen.

"Dass wir in Sachsenhausen spielen, ist natürlich nicht gerade in Vorteil für uns", weiß Lucio Geral. "Aber das ist ein gutes Stadion, fußballerisch wird das schon gut laufen."

Gelaufen ist es für die Panketaler im Pokal bislang wie am Schnürchen. Mit Fortuna Britz und dem FSV Schorfheide Joachimsthal räumten die Zepernicker sogar zwei Landesklasse-Vertreter aus dem Weg. Die SG Liepe war leichte Beute. Ein Garant für den Erfolg war übrigens auch Goal-Getter Patrick Kain, der in den drei Runden, in denen er dabei war, insgesamt satte sieben Tore beisteuerte. Auf ihn musste Einheit aber bereits in den letzten beiden Runden verzichten. Kain ist zum Birkenwerder FC gewechselt.

Ganz starke Neuzugänge

Doch mit ihrem aktuellen Kader haben die Zepernicker so stark aufgerüstet, dass sie den Weggang des Torschützenkönigs gut verkraften können. Das weiß auch Philipp Holzhauer, Trainer des TuS Sachsenhausen II. "Zepernick war schon in der letzten Saison sehr stark, ist hochverdient aufgestiegen. Die haben sich verstärkt mit Spielern, die in unserer Liga und selbst in der Landesklasse eigentlich nichts zu suchen haben. Von daher sehe ich uns am Sonntag schon als krassen Außenseiter", gesteht der Sachsenhausen-Coach ein. Der Fokus seines Teams liege derzeit mehr auf der Vorbereitung der neuen Saison. "Das Finale und alles, was dort passiert, ist für uns ein Bonus. Daraus sollten die Jungs auch ihre Motivation ziehen."

Tief zu stapeln brauchen die Oberhaveler aber wirklich nicht, denn erstens haben sie mit ihrem Pokalsieg 2016 schon einmal bewiesen, dass sie in wichtigen Spielen die Nerven behalten und zweitens sorgten sie im Halbfinale für eine faustdicke Überraschung. Dort warfen sie kurzerhand mit 2:0 den Favoriten Birkenwerder BC aus dem Pokal. Von diesem Ergebnis, verriet Trainer Holzhauer, sei er auch selber ein wenig überrascht gewesen. "Es war nicht zu erwarten, dass wir gegen einen Gegner, der zwei Klassen höher spielt, so wenig zulassen würden", erklärt er.

TuS wird auf Chancen lauern

Die Zepernicker jedenfalls sind gewarnt, den Gegner nicht zu unterschätzen. "Die werden vermutlich eher verteidigen und dann auf ihre Chancen lauern", schätzt Lucio Geral. "Das ist eine sehr agile, engagierte Truppe. Uns wird eine Menge Gegenwehr erwarten."

Dennoch sind auch die Barnimer richtig heiß darauf, neben dem Aufstieg, der übrigens am Freitagabend nach dem Testspiel gegen Pfefferwerk auf dem heimischen Platz gefeiert wird, die tolle Saison mit dem Pokalsieg zu beschließen. "Wir wollen damit auch etwas dem Verein zurück geben. Der ist mit so vielen Sachen wie unserren tollen Platzbedingungen in Vorleistung gegangen, da wollen wir uns jetzt revangieren", so Geral. Außerdem fehlt der Kreispokal den Zepernickern noch in der Vitrine. 2009 gelang einmal der Einzug ins Finale, das aber leider verloren ging. Jetzt könnte es endlich klappen.

Lucio Gerals Tipp: 2:1

Lucio Geral hofft auf auf ein spannendes Spiel. In die Verlängerung, gibt er aber lachend zu, müsse es aus Gründen des Nervenkostüms jetzt nicht unbedingt gehen. Sein Tipp: "Wir gewinnen 2:0. Na gut, von mir aus auch 2:1, damit es spannend bleibt."