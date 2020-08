Volkmar Ernst

Gutengermendorf (MOZ) In Gutengermendorf hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich für den Bau einen Dorfgemeinschsfthauses einsetzt. Erste Planungen gibt es schon.

In vielen Ortsteilen des Löwenberger Landes gibt es Dorfgemeinschaftshäuser. Es sind lebendige Orte des Zusammenlebens. Dort treffen sich die Mitglieder der Beiräte zu ihren Sitzungen. Auch die Senioren oder Vereine nutzen sie für ihre Zusammenkünfte. Wenn Wahlen anstehen, können die Einwohner dort ihre Stimmen abgeben. Keinesfalls vergessen werden soll, dass die Räume als Treffpunkt für Feiern genutzt werden können. Doch in Gutengermendorf ist ein solches Dorfgemeinschaftshaus nicht zu finden. Eigentlich stand den Mitgliedern des Beirates ein Raum im Kitagebäude zur Nutzung zur Verfügung. Doch die Kommunalpolitiker traten diesen an die Einrichtung ab, "weil Kinder einfach wichtiger sind". Zur Tagung treffen sie sich im Obergeschoss der Kita und begnügen sich sogar mit den Kinderstühlen als Sitzgelegenheiten. Wenn im Ort gefeiert wird, dann auf dem ausgebauten und schönen Anger. Doch für Regen oder schlechtes Wetter gibt es keine wirkliche Alternative.

Das alles führte nun einen Gruppe von Gutengermendorfern zusammen, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft formierten. Ihr Ziel: Der Bau oder die Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses. Die Überlegungen dazu stellten die Akteure am Mittwoch im Bauausschuss des Löwenberger Landes vor. Auf dem Gelände der Kita befindet sich das sogenannte Nebengebäude, dessen Außenhülle 2008 saniert wurde. Bislang wird es als Lagerstätte genutzt, vom Ortsbeirat ebenso wie von der Kita. Doch warum das nicht zum Dorfgemeinschaftshaus entwickeln? So sieht es eine Variante vor. Im Inneren könnte ein Veranstaltungsraum entstehen, Sanitär- und andere Nebenräume müssten allerdings angebaut werden. Der Zugang könnte von der Straße aus erfolgen. Für die dann fehlenden Lagerkapazitäten könnte ein im Garten errichtetes Gebäude genutzt werden.

Die zweite Variante sieht vor, das Lagergebäude als solches zu belassen und stattdessen im Garten ein neues Gebäude als Dorfgemeinschaftshaus zu errichten. Etwa sieben Mal neun Meter sollte es messen. Von Vorteil wäre, dass der neue Baukörper gleich den Bedürfnissen eines solchen Hauses angepasst werden könnte, also ein barrierefreier Zugang, keine Türschwellen und ein behindertengerechter Sanitär–trakt.

Bislang alles nur Planungen und grobe Skizzen, die jedoch von den Mitgliedern des Bauausschusses anerkennend zur Kenntnis genommen wurden. Um das Vorhaben zu unterstützen, boten sie der Arbeitsgemeinschaft an, bei einem Vor-Ort-Termin weitere Detailfragen zu klären. "Dann wissen wir genau, wo sich die Gebäude befinden, wie der Zugang sein könnte und wie die nachbarlichen Beziehungen sind", schlug Mathias Ludwig als Chef des Bauausschusses vor.

Bis dahin sollen sich die Akteure auch Gedanken darüber machen, wer als Träger des Dorfgemeinschaftshauses fungieren könnte. Möglich wäre, dass die Gemeinde das ist, doch auch ein Verein oder die Arbeitsgruppe selbst könnten es sein.

Unabhängig davon ist den Akteuren wichtig, dass das Gebäude "möglichst neutral" verwaltet wird und damit allen Einwohnern in Gutengermendorf offensteht. Ihr spontaner Vorschlag: der Ortsbeirat.