Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Steinstraße ist eine der Hauptverkehrsadern in der Stadt: Wer zum Seedamm möchte oder von dort kommt, muss sie passieren. Für Irritationen sorgt nun die Parkordnung an der Straße. Denn obwohl der Eindruck ein anderer ist, stehen potenzielle Parkbuchten gar nicht für Autofahrer zur Verfügung. Das kann schon mal teuer werden. Denn wer dort parkt, bekommt ein Knöllchen.

Diese Erfahrung musste auch der Neuruppiner Wolfgang Nüßler machen. Er parkte seinen Wagen gegenüber dem Geschäft Zweck, um schnell eine Kleinigkeit zu holen. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, war eine Angestellte der Stadt dabei, seinen Strafzettel zu schreiben. Ein Hinweis, dass er dort ja gar nicht lange stand, hatte keinen Erfolg. Laut Strafzettel hätte Nüßler 50 Euro zahlen müssen, weil er auf dem Gehweg geparkt haben soll, was er bestreitet. Später wurde diese Summe auf 20 Euro reduziert.

Doch das Unverständnis bleibt: Der Neuruppiner sieht nicht ein, warum gegenüber von Zweck nicht geparkt werden darf, obwohl es die Buchten geben würde. Das erklärt der stellvertretende Stadtsprecher Heiko Rähse: Die Sichtachse für all jene, die aus der Friedrich-Engels-Straße auf die Steinstraße abbiegen möchten, soll erhalten bleiben.Daher darf der Bereich an der Steinstraße nur bedingt zugeparkt werden. Das betrifft zirka 40 Meter ab dem Kreuzungsbereich, so Rähse.

Zur Frage, ob Wolfgang Nüßler nun geparkt oder doch gehalten hat, was dort erlaubt ist, hat die Stadtverwaltung eine Position: Hätte er sein Fahrzeug nur be- oder entladen, wäre das kein Problem, erklärt Heiko Rähse.