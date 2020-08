Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Videoüberwachung für die Fahrradständer auf dem Bahnhofsvorplatz, eine Blühfläche für Wiesen samt Bienenvolk, zwei weitere Boule-Bahnen für den Osramplatz, Spender für Hundekottüten, eine Infotafel für das Bergfelder Büdnerhaus oder doch besser zwei überdachte Spielerauswechselbänke für den Rudolf-Harbig-Sportplatz? In Hohen Neuendorf haben Alt und Jung beim Bürgerhaushalt wieder die Wahl. 54 Projekte stuft die Verwaltung in diesem Jahr als realisierbar ein.

Erstmals werden nicht in der Stadthalle Punkte auf Papier geklebt, sondern es wird ausschließlich online votiert. Dafür waren Vorarbeiten notwendig, die Benjamin Ruff von Leanlabs, der Agentur für digitale Medien, ausgeführt hat. Denn nicht nur müssen sich alle in der Internetseite des Bürgerhaushalts auf einfache Weise zurechtfinden können, sondern es muss auch gewährleistet sein, dass nicht Punkte doppelt und dreifach virtuell geklebt werden können. "Etwas Besonderes, das beachtet werden musste, ist ja, dass auch Kinder und Jugendliche abstimmen können", sagt Susanne Kübler, die für den Bürgerhaushalt zuständig ist

"Ein paar der Anforderungen hatte ich so noch nicht", sagt Benjamin Ruff. Er erstellt nicht gerade andauernd das Online-Design von Bürgerhaushalten, aber Websites sind sein Metier, und so ist die Gestaltung übersichtlich und eingängig gelungen. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) hatte gefordert, dass die Hürden möglichst niedrig sein müssten.

Persönliche Anmeldung

Persönliche Daten inklusive Adresse müssen in eine Maske eingegeben werden. Dieses Jahr kann auch nur votieren, wer eine Hohen Neuendorf Anschrift hat. Wer sich einträgt, erhält über seine eigene E-Mail-Adresse einen Link, der zur Abstimmung führt. Für Minderjährige, die keine eigene Mail-Adresse haben, können die im selben Haushalt lebenden Angehörigen, jeweils weitere fünf Stimmen mitbeantragen. Diese können beliebig auf verschiedene Projekte verteilt werden. Übrigens sind die Vorschläge einmal nach Kategorien geordnet, alle 54 erscheinen aber auch in zufälliger Reihenfolge, sodass keine Idee schon dadurch bevorteilt wird, dass sie am Anfang steht.

"Schön wäre, wenn Eltern mit den Kindern die Abstimmung vornähmen und ihnen auf diese Weise demokratische Beteiligungsprozesse näher bringen", hofft Susanne Kübler. So bleibe der Bürgeretat ein Gemeinschaftswerk. Die ausschließliche Online-Abstimmung ist zugleich der Corona-Zeit geschuldet und ein Versuch, wie dieses Prozedere von den Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen wird. "In der Stadthalle abstimmen zu lassen, wäre bei den Abstands- und Hygieneregeln wirklich sehr aufwendig gewesen, wäre mit langen Wartezeiten verbunden gewesen und hätte keinen Spaß gemacht", ist Stadtsprecherin Ariane Fäscher überzeugt. Zudem hätten viele Abstimmungswillige wegen der Pandemie sicher Bedenken gegen die große Ansammlung von Leuten gehabt.

Das bedeute aber nicht, dass die öffentlichen Veranstaltung einfach abgeschafft wird. Denn die Online-Abstimmung war unter den Stadtverordneten eingehend diskutiert worden, und viele waren durchaus von der Wichtigkeit der Präsenzveranstaltung überzeugt, weil dabei auch Gespräche entstehen.

Susanne Kübler geht davon aus, dass deutlich mehr Jugendliche und Erwachsene mitmachen werden als sonst in die Stadthalle kommen würden. Die Abstimmung könnte quasi ansteckend sein, da sie auch einfach über das Smartphone gut möglich ist.

Es ist aber auch an diejenigen gedacht, die dazu nicht in der Lage sind. Sie können zu den Öffnungszeiten ins Rathaus oder in die Stadtbibliothek kommen und sich helfen lassen. Unter 03303 528232 ist telefonische Unterstützung möglich. Wer schriftlich abstimmen möchte, muss die Unterlagen bis zum 13. August abfordern, und es gilt dann der Posteingang bis Montag, 18. August. Einen Vorteil hat die Online-Abstimmung auf jeden Fall: einen weitaus flexibleren Zeitrahmen. Eine gute Woche lang kann jederzeit abgestimmt werden.