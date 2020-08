Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Diese Reaktion des Einsatzbearbeiters war falsch", sagt Torsten Herbst – Pressesprecher vom Polizeipräsidium Land Brandenburg – über das Verhalten seines Kollegen. Nach einer Messerstecherei, die kürzlich an der Oderpromenade in Frankfurt (Oder) stattfand, sah ein Zeuge vor gut anderthalb Wochen den flüchtigen Täter an der Stadtbrücke wieder.

Der Frankfurter wählte daraufhin die 110, wollte den heißen Hinweis geben. Doch zur möglichen Gefangennahme kam es nicht, weil ihn der Polizist am Hörer ans Frankfurter Revier verwies, in dem gut eine halbe Stunden niemand zu erreichen war (MOZ berichtete).

"Richtig wäre gewesen, die Aussagen des Anrufers entgegen zu nehmen und sofort Einsatzmittel vor Ort zu entsenden", sagt Herbst. Insofern habe der Anrufer völlig richtig gehandelt, als er sich mit seiner Information, er habe den Mann soeben gesehen, an den Notruf der Polizei gewandt habe. "Und das empfiehlt die Polizei auch in genau solchen Fällen", betont der Polizei-Pressesprecher.

Falsches Handeln des Einsatzbearbeiters

Das falsche Handeln des Einsatzbearbeiters sei mit ihm bereits in einem ersten Gespräch ausgewertet worden. Die Polizei nimmt den Vorfall als Anlass, alle Einsatzbearbeiter des Einsatz- und Lagezentrums nochmals zu sensibilisieren. "Bei durchschnittlich über 1000 Notrufen pro Tag, die dort eingehen, kann es passieren, dass durch Einsatzbearbeiter auch Fehler gemacht werden", räumt Herbst ein. Dennoch werde auch über die Thematisierung und konstruktive Kritik solcher Sachverhalte Fehler möglichst versucht zu vermeiden.

Die Polizei sei rund um die Uhr für die Menschen in Brandenburg zu erreichen – unter anderem über den Notruf der Polizei, aber beispielsweise auch über die örtlich zuständigen Polizeiinspektionen. "In den Polizeirevieren gibt es jedoch keine Einsatzbearbeiter, die rund um die Uhr Telefonanrufe entgegen nehmen", antwortet der Polizei-Pressesprecher auf die Frage, warum am Abend des 27. Julis eine Zeitlang niemand zu erreichen war. Ein Grund könne sein, dass die dortigen Polizisten zum Zeitpunkt eines Anrufes gerade eine Strafanzeige aufnehmen oder sonstige persönliche Bürgergespräche führen. "Dann können sie nicht gleichzeitig Bürgeranrufe entgegen nehmen", erklärt Herbst.

In anderen Sachverhalten – keine Notfälle – können die Polizeiinspektionen mit eigenen Einsatzbearbeitern rund um die Uhr erreicht werden. Aber in Bezug auf den Aufenthaltsort des Messerstechers habe der Zeuge vollkommen richtig an der Stadtbrücke den Notruf gewählt.

Der Täter soll 35 bis 40 Jahre alt sein, mit dunklen Haaren und einem dunklen Rucksack.