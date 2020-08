OGA

Oranienburg (MOZ) Eine Uhr und diverse technische Geräte haben Diebe am Mittwoch bei Einbrüchen in Oranienburg und Birkenwerder mitgehen lassen.

Die Uhr stahlen Unbekannte am Mittwochvormittag aus einem Haus m Saumweg in Birkenwerder. Dort hatten sie erst eine Terrassentür aufgehebelt und dann Schränke und Schubladen durchsucht. Der Schaden wurde mit rund 600 Euro angegeben.

In Oranienburg drangen die Einbrecher an der Dürerpromenade über das Schlafzimmerfenster in ein Haus ein. Dort wurden nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon und ein Tablet-Computer gestohlen. Schaden: rund 1.800 Euro. Die Kripo sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.