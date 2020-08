Christian Heinig

Bernau (MOZ) Baustellen gibt es im Landkreis reichlich. Und ob es dabei immer mit rechten Dingen zugeht, daran darf man zumindest ein paar Zweifel hegen. Das legen Zahlen des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) aus dem vergangenen Jahr nahe. Danach gab es im Bereich Barnim und Uckermark im Jahr 2019 insgesamt 59 Kontrollen in der Baubranche, die zu 64 Ermittlungsverfahren führten.

Der entstandene Schaden für Staat und Sozialkassen soll sich auf 396 200 Euro belaufen, heißt es auf Nachfrage beim Hauptzollamt. Nimmt man den gesamten Osten Brandenburgs zusammen, beträgt die Schadenshöhe nach Angaben des Bundesfinanzministeriums sogar 3,4 Millionen Euro, wie eine Anfrage der Brandenburger Grünen-Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke ergab. Für die Industriegewerkschaften sind die Zahlen ernste Alarmzeichen. Astrid Gehrke, die Bezirkschefin der IG-Bau, spricht in einer Mitteilung von einem "erschreckenden Ausmaß krimineller Energie". Sie sieht das Image der Bau-Branche in Gefahr. "Sauber wirtschaftende Firmen dürfen nicht wegschauen, wenn sich Konkurrenten nicht an die Regeln halten. Gerade die Coronakrise hat ja gezeigt, wie wichtig die Bauwirtschaft als Stütze der Konjunktur auch in der Region ist", so Gehrke. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Bau-Umsätze in den ersten vier Monaten des Jahres trotz Pandemie um fast neun Prozent, erst im Mai ging die Auftragslage zurück.

Gewerkschafterin Gehrke betont, das beste Mittel gegen unerlaubte Geschäfte am Bau sei ein fairer Wettbewerb zu fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen. "Dazu muss sich die ganze Branche bekennen, wenn sie ihren Ruf nicht verspielen will."

Entscheidend sei außerdem, dass der Zoll die Kontrollen weiter verstärke. "Es kommt nicht nur auf die Zahl der Kontrollen an, sondern auch auf die Qualität. Hier braucht die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mehr Personal", so Gehrke.

Spektakuläre Razzia in Bernau

Eine besonders spektakuläre Razzia führte das Hauptzollamt Frankfurt 2019 in Bernau durch. Kontrolliert wurde das Bauprojekt "Pankebogen" mit mehr als 600 Eigentumswohnungen. Mit 68 Einsatzkräften rückten die Kontrolleure am 9. Mai an. Einige der 53 Arbeiter versuchten sich zu verstecken, doch das Baustellen-Gelände wurde umstellt.

Bei den anschließenden Kontrollen der Arbeiter, die neben Deutschland unter anderem aus Lettland, Rumänien und der Ukrainer stammten, wurden mehrere Verstöße festgestellt. In drei Fällen bestand der Verdacht des Sozialversicherungsbetrugs. Gegen 41 Männer wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Unterstützt wurde der Zoll bei der Aktion von Landes- und Bundespolizei sowie der Ausländerbehörde, dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sowie mehreren Dolmetschern.