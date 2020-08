Frankfurt (Oder) (MOZ) Wohl noch nie in der Geschichte des Landes Brandenburg war der Schulstart nach den Ferien von einer solchen Nervosität gekennzeichnet wie in diesem Jahr. Das verwundert nicht. Die vergangenen Monate mit den coronabedingten Schulschließungen haben bei allen Beteiligten Spuren hinterlassen. Und auch ab dem kommenden Montag ist Ärger programmiert, spätestens wenn die ersten Klassen oder Schulen wegen Covid-19-Infektionen wieder geschlossen werden müssen.

In dieser Situation ist es gut und richtig, dass die Bildungsministerin eine Lanze für den Präsenzunterricht bricht. Eine nochmalige Schließung aller Schulen würde nach ihrer Einschätzung unzumutbare Schäden verursachen. Man darf darauf vertrauen, dass sie alles Erdenkliche unternehmen wird, um dies zu verhindern.

Rätselhaft ist jedoch, wieso Britta Ernst Brandenburger Schüler und Eltern mit der Idee für Pflichtunterricht in den Osterferien verunsichert. Will sie mit dem Vorstoß dokumentieren, wie wichtig ihr das Aufholen versäumten Stoffes ist? Oder möchte sie von anderen Baustellen zum Schuljahresstart ablenken? Das Feedback ist auf jeden Fall deutlich: Kaum jemand hält Pflichtunterricht in den Ferien für nötig und sinnvoll.