Annegret Altmann und Lehrerin Andrea Rieger von der Hutten-Oberschule in Frankfurt (Oder) richten in der Vorbereitungswoche einen Raum den Vorgaben entsprechend ein. © Foto: Gerrit Freitag

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rauchende Köpfe verursachen bei Schulleiterin Kerstin Reinhardt und ihren Kollegen von der Ulrich-von-Hutten-Oberschule so einige Dinge.

Da wäre etwa die Vorgabe vom Bildungsministerium, nach Möglichkeit den Sportunterricht im Freien stattfinden zu lassen und in den Umkleidekabinen für genügend Abstand zu sorgen. Eine Außensportanlage gibt es nicht, Räume im Container, die eigentlich für Ganztagsangebote genutzt werden, müssen nun die Umkleiden erweitern.

Am Montag geht auch in Frankfurt der Unterricht wieder los, stellt alle Schulen vor Herausforderungen, machte die Vorbereitungswoche in diesen Tagen zu einer besonderen. Was bei den Planungen zum Beispiel beachtet werden muss, ist eine nicht zu starke Durchmischung der Schüler. Versetzte Pausen und Blockunterricht, stellt sich das Bildungsministerium vor.

"Das ist hochgradig schwierig umzusetzen", sagt Kerstin Reinhardt mit ihren über 500 Schülern. An der Schule wird es deshalb so sein, dass einzelnen Jahrgängen bestimmte Schulhöfe zugeordnet sind. Insgesamt sind es vier. Doch so dankbar die Schulleiterin für den Neubau von Haus 2 ist – durch die Bauzäune sind die Höfe stark verkleinert. Bauchschmerzen bereitet ihr auch, dass sie Hof 1 nun wieder öffnen muss. "Den habe ich aus gutem Grund vor Jahren gesperrt", sagt sie. Der Hof ist vor dem Schulgebäude, ohne Zaun. Lehrkräfte können dort die Aufsichtspflicht nicht gewährleisten. Sie dränge beim Schulverwaltungsamt darauf, stoße auch auf offene Ohren – es scheiterte bislang aber am Geld. "Ich brauche zeitnah Unterstützung vom Schulträger." An der Schule hat sich ein Hygieneteam gebildet, bestehend aus der Schulleiterin, der Schulgesundheitsfachkraft und der Sicherheitsbeauftragten. Denn jede Schule muss prüfen, wie sie die Ergänzungen zum Rahmenhygieneplan am besten umsetzt und kann sich bei Unsicherheiten Hilfe beim Gesundheitsamt holen. Durch die individuellen Gegebenheiten an jeder Schule müssen manche Regeln eben angepasst werden.

"Ich bin ein optimistischer Mensch", sagt Kerstin Reinhardt. Natürlich sei man vorsichtig, aber bei der Organisation des Schuljahres 2020/21 wurde zunächst der Präsenzunterricht geplant. Nichtsdestotrotz müssen sich alle Schulen auf die Eventualität partieller Schulschließungen einstellen, es muss Notfallpläne für den Distanzunterricht geben. In den Fachkonferenzen, erklärt Reinhardt, haben die Lehrkräfte geplant, welcher Unterrichtsstoff im Präsenzunterricht vermittelt werden muss und welche Inhalte auch aus der Distanz gelehrt werden können. Das Ministerium hatte noch vor den Ferien abgefragt, welcher Stoff den Schülern durch die Schulschließungen nun fehlt. "Das oberste Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern das Bildungsziel ihres jeweiligen Bildungsganges zu ermöglichen", sagt Kerstin Reinhardt.

47 neue Lehrkräfte

Von den 464 vom Staatlichen Schulamt Frankfurt (Oder) unbefristet neu in diesem Schuljahr eingestellten oder entfristeten Lehrkräften in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark und Frankfurt entfallen 47 auf die Stadt Frankfurt. Nach Einschätzung des Bildungsministeriums freuen sich die meisten Lehrer, auch die älteren, wieder zu unterrichten. Auch an der Hutten-Oberschule werden alle Lehrkräfte im Dienst sein. "Das Alter oder eine Schwerbehinderung allein ohne dass eine Risiko erhöhende Erkrankung vorliegt, bietet keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht in Schulen eingesetzt werden können", erklärte Hendrik Jahn, Gesundheitsaufseher in der Abteilung Hygiene und Umweltmedizin des Gesundheitsamtes.