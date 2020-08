Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Wenn sich am Sonnabend 1800 Mädchen und Jungen im Landkreis Barnim aufgeregt zu den Einschulungsfeiern aufmachen, dann werden sie von ihren Eltern begleitet. Entgegen der Vorjahre dürfen in den meisten Fällen nur sehr wenige Familienangehörige dabei sein. Die Schulen schulen etappenweise ein. Immerhin kommen die Einschüler in insgesamt 81 ersten oder Flex-Klassen im Barnim unter.

Dafür hat das Landes-Bildungsministerium 110 Lehrkräfte unbefristet neu eingestellt oder entfristet, von denen 33 als Seiteneinsteiger beginnen, wie Sprecherin Antje Grabley mitteilt. Die Lehrkräfte verteilen sich auf 50 Grundschulen, 36 Oberschulen, zwei für Gesamtschulen, zehn für die Gymnasien, zehn für Förderschulen und zwei für berufliche Schulen.

Im letzten Moment

Außerdem ist nun offiziell: Neben Lehrern müssen in Brandenburg künftig auch Schüler Masken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen. Die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz soll für Flure, Treppenhäuser und Aulen sowie beim Anstehen in der Mensa gelten. Nur im Unterricht und auf dem Schulhof sollen keine Masken notwendig sein.

Der Vorstoß der Bildungsministerin stößt bei Barnimer Mitgliedern des Landeselternrates zum Teil auf Kritik. Michael Otto aus Eberswalde ärgert sich vor allem über den späten Zeitpunkt der Ankündigung. "Immer hieß es nein, nein, nein zur Maskenpflicht – und nun erst im letzten Moment doch. Das muss man bemängeln." Otto sieht die Entscheidung besonders mit Blick auf die Grundschüler kritisch. "Die Eltern der Kleinen hätten viel früher Bescheid wissen müssen, um mit den Kindern das Maskenanlegen auch zu üben." Auch die Schulen hätten frühzeitig Klarheit gebraucht.

Schulstart in Brandenburg ist am Montag. Dann gilt die Maskenpflicht zwar offiziell noch nicht, da die neue Verordnung erst ab Dienstag von der Landesregierung verabschiedet wird. Aber den Schulen wird empfohlen, die Maskenpflicht bereits zum Schulstart freiwillig einzuführen, heißt es aus Potsdam.

An den Mund-Nasen-Schutz müssen Kinder und Eltern selbst denken. So zum Beispiel auch an der Goethe-Schule in Eberswalde, wo am Montag fast 800 Schüler wieder den Unterricht besuchen sollen. "Wir sind zwar vom Landkreis mit einer waschbaren Notvariante ausgestattet worden, aber die Zahl der Masken würde nicht reichen. Deshalb muss sie jeder Schüler selbst mitbringen", sagt Schulleiter Uwe-Karsten Volkmann. Um Durchmischung von Schülern zu vermeiden, sollen auch die Oberschulklassen möglichst im Klassenverband bleiben. Während sonst in einzelnen Fächern in leistungsspezifischen A- und B-Kursen unterrichtet wurde, sollen die Lehrer nun innerhalb der Klasse die Schüler in zwei Gruppen fordern. Was die Einschulung der 75 Erstklässler betrifft, wird die Zwei-Personen-Regel pro Kind befolgt. Pro Klasse steht wie in den Vorjahren eine Einschulveranstaltung an. Dadurch bietet die Aula genug Platz.

Schon ab Montag

Im ländlichen Barnim ist das Prozedere ähnlich. So wird die Georg-Büchner-Schule in Joachimsthal anders als in den Vorjahren auch zwei Einschulungsveranstaltungen für seine 47 Erstlinge abhalten. Die Regelung mit den zwei Begleitpersonen soll auch in der Aula der Schorfheide-Stadt für Abstand sorgen. "Die Maske in den Fluren wird offiziell ja erst am Dienstag Pflicht. Wir werden aber schon am Montag damit beginnen", so Schulleiter Jörg Gosslau. Der eine Tag mache keinen Unterschied. Schüler müssen den Mund-Nasen-Schutz auch hier selbst mitbringen.

Für die Schule Finowfurt mit derzeit 499 angemeldeten Schülern in Grund- und Oberschule berichtet Schulchef Torsten Tappert von einem 30-Euro-Zuschuss pro Lehrkraft für Schutzausrüstung. Bereits seit Montag seien die Kollegen vor Ort, um den Schulbeginn vorzubereiten. "Wir gehen mit voller Besatzung an den Start", freut sich Tappert.

Ähnlich ist es am Humboldt-Gymnasium in Eberswalde. Zumindest fehlten Lehrkräfte nicht, weil sie Risikogruppen angehören, sagt Schulleiter Uwe Kosanke. Eine Maskenpflicht hatte er ohnehin bereits für das Gymnasium vorgesehen. Nachgedacht werde über weitere Maßnahmen, etwa Plexiglasscheiben vor der ersten Bankreihe. Etliche Lehrkräfte wollen sich zudem testen lassen. Auf den Schulstart habe man sich außer dem Hygienekonzept auch mit einem Konzept fürs Distanzlernen vorbereitet. "Sicher ist eins: Wir fangen mit einem normalen Schulbetrieb an", so Kosanke.