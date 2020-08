MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Die "Corona-Disziplin" auf dem Bau sinkt: Auf immer mehr Baustellen im Landkreis Märkisch-Oderland werde gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen, kritisiert die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). "Viele Baufirmen nehmen die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auf die leichte Schulter. Das ist fatal", sagt Astrid Gehrke, Vorsitzende der IG BAU Oderland.

Immer häufiger werde wieder "im alten Trott" gearbeitet – wie vor der Corona-Pandemie. Viele Bauunternehmen blendeten die Gefahr einer Infektion mit dem Covid-19-Virus inzwischen einfach aus, so Astrid Gehrke. Bei ihren Baustellen-Visiten stoße die Gewerkschaft auf "grobe Corona-Sünden": "Oft ist nicht einmal das Händewaschen möglich. Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser – Fehlanzeige. Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen. Aber auch Sammeltransporte in Kleinbusen sind schon längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen", sagt Astrid Gehrke.

Corona-Schutz auf dem Bau koste wie in anderen Bereichen der Wirtschaft auch Geld. Das seien allerdings notwendige Kosten, die die Bauunternehmen im Landkreis nicht scheuen dürften, fordert die IG BAU Oderland: "In der Corona-Pandemie zeigen Baubeschäftigte in Märkisch-Oderland volle Leistung. Dafür haben sie auch vollen Gesundheitsschutz verdient."