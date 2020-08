Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Verkehrsteilnehmer, die unter erheblichem Alkoholeinfluss stehen, sind weiter immer wieder eine Gefahr im Straßenverkehr. Zwei Fälle aus dieser Woche. Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr kontrollierten Polizisten im Wiesenweg von Diensdorf Radlow einen BMW-Fahrer. Der Mann konnte keinen Führerschein vorlegen. Deshalb wurde ihm untersagt, weiterzufahren. Er erhielt eine entsprechende Anzeige. Kurze Zeit später bemerkten die Polizisten das Fahrzeug erneut. Diesmal in Lindenberg. Der Aufforderung zum Anhalten kam der Fahrer nicht nach. "Er fuhr aber unbeirrt weiter", heißt es in der Mitteilung der Polizei. In Herzberg konnten die Polizisten den Fahrer antreffen. Der offenbar angetrunkene Mann wurde aufgefordert, in die Polizeiinspektion mitzukommen. Dort nahm eine Ärztin eine Blutprobe ab. Zwei Anzeigen wurden aufgenommen, dann konnte der junge Mann entlassen werden.

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 3.45 Uhr, wurde von der Polizei dann ein Volvofahrer in Storkow kontrolliert. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in der Beeskower Chaussee unterwegs. Da er nach Alkohol roch musste er einen Atemtest machen. Der ergab einen Promillewert von 1,1. Das hatte eine Blutprobe zur Folge. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen seiner Trunkenheitsfahrt und musste seinen Führerschein abgeben. Einen Tag zuvor hatte die Polizei in Fürstenwalde einen Radfahrer kontrolliert. Der pustete 1,7 Promille.