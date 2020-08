Markus Kluge

Lindow (MOZ) Bei den Segelsportlern in Lindow schlagen die Wellen wieder richtig hoch: Nachdem sich der Segel-Club Lindow (SCL) und die Lindower Regattasegler (LRS) nun das städtische Grundstück am Gudelacksee teilen müssen, soll dem SCL der seit 1997 laufende Pachtvertrag für den Schwimmsteg gekündigt werden.

Das geht aus einem Antrag der CDU-Fraktion hervor, der in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 13. August beraten werden soll. "Die Unruhe, die der SCL auf dem stadteigenen Grundstück verbreitet, ist dem Grundstückseigentümer nicht mehr zuzumuten", behauptet die CDU in ihrem Antrag. Der Pachtvertrag für den Steg sei einst zu dem Zweck geschlossen worden, den Segelsport für jeden Segelsportler vom Gelände aus zu ermöglichen, heißt es darin weiter. Weil der SCL nun aber auf seinem Grundstücksstreifen, der an den Steg anschließt, Schilder aufgestellt hat, die Unbefugten das Betreten der Stege untersagen, spricht die CDU von unsportlichem Verhalten, das nicht den Zielen der Stadt entspreche. Weil die Kommune seinerzeit den Bau des Stegs mitfinanziert hat, soll die Stadt darüber wieder die Hoheit bekommen.

Lage sei katastrophal

SCL-Vorsitzender Rudi Mixdorf hatte mit einem solchen Antrag schon gerechnet – der ihn natürlich ärgert. Die Schilder seien aufgestellt worden, weil sein Verein der Pächter der Fläche beim Land Brandenburg ist und im Falle eines Unfalls haften muss, wenn jemand dort zu Schaden kommt. Zudem müsse der Verein das Areal künftig nutzen, um dort seine Boote und andere Sportgeräte abstellen zu können. Denn die bisher dafür gedachten Flächen kann der Verein dafür nicht mehr nutzen, weil diese nun dem LRS zur Verfügung stehen.

"Wir haben dem LRS aber angeboten, dass er den Steg mit nutzen kann. Aber eben auch nur mit Vertrag", so Mixdorf. Allerdings gestalte sich die Situation mit den beiden eigenständigen Verein auf einem Grundstück schwierig. Denn es werde kaum ein Wort gewechselt. "Die Lage ist katastrophal. Dabei weiß ich nicht einmal, was wir uns zu Schulden kommen lassen haben", sagt Mixdorf.

Das Problem sei, dass der Pachtvertrag unzureichend ausgearbeitet wurde. Beiden Vereinen stehen zwar jeweils rund 1 000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, der LRS habe aber keinen direkten Wasserzugang. Deshalb hätten dessen Sportler kürzlich die benachbarte Badestelle genutzt, und der LRS hat sich auch eine eigene Grundstückszufahrt angelegt.

"Es ist doch verrückt, was hier passiert", sagt Mixdorf. Zwei Vereine auf einem Grundstück würden nun Doppelstrukturen schaffen. "Wir machen ein Sommercamp, der LRS auch eins auf seinem ehemaligen Grundstück", nennt er eines von vielen Beispielen, die beide Vereine unnötig viel Geld kosten.

Der SCL hatte deshalb bereits Ende Juni eine mehrseitige Absichtserklärung entworfen, um die Situation zu befrieden – mit Zugeständnissen von beiden Seiten. Demnach würde der SCL den Wasserzugang, die Nutzung der Steganlage und des übrigen Geländes ermöglichen, wenn der LRS im Gegenzug dem SCL in der großen Halle Abstellflächen zur Verfügung stellt. "Die jeweiligen Nutzungen werden individuell und vorurteilsfrei zwischen den Vereinsvorständen abgestimmt und bedarfsgerecht nachjustiert. Die Vereinbarungen sind so zu schließen, dass eine bestmögliche Förderung des Sports durch beide Vereine ermöglicht wird", heißt es in der Absichtserklärung, in der auch schriftlich festgehalten ist, dass das Ziel eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und kein Vertragsabschluss mit dem Bestreben ist, beide Vereine zu vereinigen.

"Es geht uns einfach darum, die Querelen zu beseitigen", sagt Mixdorf. Verhandelt wurde bisher darüber nicht, aber das Papier ist bekannt. Rudi Mixdorf habe mittlerweile eher das Gefühl, dass es das Ziel ist, den SCL komplett von dem Grundstück zu vertreiben. "Es wird nur einseitig gegen uns agiert", sagt Rudi Mixdorf mit Verweis auf das Verhalten von CDU- und FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Eine Erklärung habe es dafür bisher nicht gegeben.