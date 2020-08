Anke Beißer

Spreenhagen (MOZ) In vielen Familien wird derzeit dem Wochenende entgegengefiebert. Schließlich soll Einschulung gefeiert werden. Das gilt auch für die 34 Mädchen und Jungen, die am Sonnabend in Spreenhagen in die drei 1. Klassen der Grundschule "Am Kiefernwald" aufgenommen werden. "Ich bin froh, dass wir einen angemessenen Rahmen gefunden haben und den besonderen Tag feiern können", sagt Schulleiterin Ulrike Rockstroh. Etwas traurig ist sei aber dennoch, dass wegen der Corona-Pandemie alles anders ist als gewohnt.

Statt der einen Feierstunde in der Turnhalle gibt es diesmal drei, allerdings jeweils nur eine halbe Stunde lang. Der Sektempfang vom Förderverein für die Eltern fällt ebenso weg, wie der Einmarsch der Einschüler. "Das ist sonst immer ein sehr ergreifender Moment", sagt Ulrike Rockstroh. Diesmal sitzen die Mädchen und Jungen auch nicht nebeneinander in der ersten Reihe. Jedes Kind nimmt auf einem roten Stuhl Platz, die Eltern, Großeltern und Geschwister auf den grünen dahinter. "Wir haben Familien bezogene Sitzgruppen aufgestellt, je nachdem wie viele Plätze bestellt wurden", erläutert die Schulleiterin. Ein Programm der neuen Viertklässler gibt es nicht. "Aber Musik vom Band und eine kleine Rede von mir." Worauf die Kinder jedoch nicht verzichten müssen: die Zuckertüten.

Der erste Durchgang ist für 9.30 Uhr geplant. Am Ende gehen die Kinder mit ihrer Lehrerin in ihren Klassenraum, die Eltern auf dem Schulhof. Dann wird es für die Helfer sportlich: "Wir müssen die Stuhlgruppen für die nächsten umsortieren. Und das Ganze um 11 Uhr noch einmal."