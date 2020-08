Roland Becker

Velten (MOZ) Frau Hübner, war auch Ihr Sommer bisher ein ganz anderer?

Ines Hübner: Ich war relativ frühzeitig im Urlaub und habe ihn in Deutschland genossen.

Wo in Deutschland schöpft man als Bürgermeisterin neue Kraft?

Teils haben wir Camping gemacht, teils im Appartement gewohnt. Wir haben einen ausgebauten Transporter, mit dem wir erst nach Celle und Braunschweig gefahren sind. Dann sind wir rübergefahren an die Ostsee, nach Prora.

Apropos Erholung, hatten Sie diesmal davon mehr nötig als in anderen Jahren?

Die Pandemiezeit war eine sehr herausfordernde Zeit für den Krisenstab. Wir hatten ein tolles Team. Anfangs haben wir natürlich auch die Wochenenden durchgearbeitet.

In meiner Frage steckt noch ein anderer Aspekt: Dass es in Velten schwieriger geworden ist, Politik zu machen. Hatten Sie auch deshalb mehr Erholung nötig?

Ich denke, dass es mit der Politik derzeit wegen der wechselnden Mehrheiten im Stadtparlament schwierig ist. Die beiden Beschlüsse (Anm. d. Red.: Beschränkung des Wohnungsbaus auf höchstens 50 Wohnungen und kein prioritäres Verfolgen des S-Bahn-Projekts) haben mir schon Bauchschmerzen bereitet. Das habe ich mit Sorge und Bedauern gesehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mehr Urlaub brauche. Das hat eher zur Folge, dass wir in der Verwaltung auch künftig alles tun, um unsere Beschlussvorlagen professionell vorzubereiten und auch der Öffentlichkeit so bekanntzugeben.

Professionelle Vorbereitung ist das eine. Aber man kann den Eindruck gewinnen, dass die Parlamentsmehrheit von Pro Velten, AfD, CDU und NPD alles daransetzen will, Ihnen das Arbeitsleben möglichst schwer zu machen.

Das soll letzten Endes der Veltener bei der nächsten Kommunalwahl bewerten. Wenn es die Intention sein sollte, mir das Leben als Bürgermeisterin schwer zu machen, würde ich das für einen Stadtverordneten als sehr schwierig empfinden. Denn alle Abgeordneten sind angetreten, um die Stadt voranzubringen. Ich glaube, in Stadtentwicklungsprozessen derart dagegen zu steuern, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Stadt. Ich bedauere dies als Bürgermeisterin, weil ich mit dem Herzen dabei bin. Damit trifft man aber nicht mich, sondern letzten Endes die Stadt.

Der Beschluss, den Wohnungsbau auf Kleinstprojekte zu begrenzen, dürfte Ihre Partner verärgert haben, mit denen Sie an der Nauener Straße bis zu 1 000 Wohnungen geplant hatten. Ziehen die sich jetzt zurück?

Momentan ist es eher so, dass sich die Eigentümer zurückziehen und die Situation abwartend beobachten. Für die Nauener Straße kann man natürlich bei unter 50 Wohneinheiten keinen Bebauungsplan aufstellen. Unser Gedankengang war es, auch mit unserer eigenen Gesellschaft (Anm. d. Red.: Stadtwerke/REG) ein Signal zu setzen, um bezahlbaren Wohnraum zu etablieren. Eine solche Gesellschaft ist meiner Menung nach für die Daseinsvorsorge da. Wir haben bei der REG einen Vollvermietungsstand und wissen, dass Listen mit Wohnungssuchenden existieren. Auch eine Stiftung und ein privater Investor sollten Wohnraum schaffen. Es gibt noch mehr Eigentümer, die Interesse gehabt hätten, privates Wohneigentum zu bauen. Es wäre sehr spannend gewesen, ein Wohngebiet mit so verschiedenen Wohnformen zu haben.

In Ihrem Wahlkampf haben Sie ein Bauprogramm versprochen, bei dem Einheimische günstig Grundstücke erwerben können. Wie weit ist das Vorhaben gediehen?

Bis zum Herbst werden wir alle artenschutzrechtlichen Auflagen erfüllt haben. Momentan besprechen wir mit der zuständigen Behörde den Fördermittelantrag, mit dem 700 000 der zwei Millionen Euro für die Abrisskosten gefördert werden sollen. Der Abriss auf dem ehemaligen Grundstück des Johannisstifts soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Für den Bebauungsplan brauchen wir ein Jahr. Ich denke, 2023 könnten die ersten Grundstücke verkauft werden.

Haben Sie Bedenken, dass Ihnen auch bei diesem Projekt besagte Mehrheit im Stadtparlament dazwischen grätscht?

Die Bedenken habe ich weniger. Wir wollen das Projekt mit unserer städtischen Entwicklungsgesellschaft umsetzen. Wenn die Mehrheit das anders beschließt, dann wäre das so. Aber hier ist es doch erklärtes Ziel, dass junge Veltener Familien ein Grundstück erwerben können. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man da dagegen sein kann.

Es ist Ihr Wahlkampfprojekt. Da bin ich mir der Unterstützung nicht so sicher.

Sicher kann ich mir da nicht sein. Aber wir werden das Projekt auf jeden Fall so weiterbetreiben. Auch hierbei betone ich nochmal, dass das der Veltener bei der nächsten Wahl zu beurteilen haben wird. Wenn man nur mich treffen will, dann ist das aus Sicht der Stadtverordneten sehr kurz gegriffen. Man trifft eher die, die in Velten ein Haus bauen wollen.

Was bewegt sich, oder bewegt sich überhaupt etwas in Sachen S-Bahn-Anschluss?

Wir haben mittlerweile mit der DB Service & Netz über die Lage des Bahnsteigs gesprochen. Und wir haben über den nötigen Grundstückserwerb für das zweite Gleis geredet. Der gestaltet sich, weil es sich vor allem um städtische Flächen handelt, als nicht sehr schwierig. Nun geht es darum, die Finanzierungsvereinbarung so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Deshalb war ich vor der Sommerpause bei Infrastrukturminister Guido Beermann. Dabei habe ich den Gedanken eingebracht, bei diesem Projekt eine Art Modellvorhaben zur Planungsbeschleunigung zu etablieren.

Wie hat Herr Beermann darauf reagiert?

Er ist sehr aufgeschlossen bezüglich eines Beschleunigungsprozesses. Es handelt sich ja um ein auch technisch recht überschaubares Projekt.

Wenn es schneller gehen soll: Was schwebt Ihnen für eine Zeitschiene vor?

Minister Beermann hat das Jahr 2029 für den S-Bahn-Anschluss in den Raum gestellt. Dass mir das viel zu lang ist, muss ich nicht erwähnen. Wenn man durch solch einen Beschleunigungsprozess ein bis zwei Jahre einsparen könnte, wäre das sinnvoll.

Demnächst geht es im Stadtparlament um den Bau der Brücke über den Stichkanal. Wann kann über die künftige Brücke gefahren werden?

Ich gehe davon aus, dass die Abgeordneten beschließen, mit welcher Variante wir ins Rennen gehen. Parallel dazu wird der Fördermittelantrag für die ILB fertiggemacht. Wenn die Ausführungsplanung 2021 erfolgt, denke ich mal, dass der Bau 2022 geschieht.

Noch steht Velten finanziell trotz Corona ganz gut da. Lassen Sie dennoch für den Haushalt 2021 Vorsicht walten?

Ich habe meinen Kollegen mit auf den Weg gegeben, jede Summe auf den Prüfstand zu stellen. Vordergründig sollen Maßnahmen finanziert werden, die mit Fördergeldern untersetzt sind. Dabei liegt der Schwerpunkt im Bildungsbereich. Alle anderen Maßnahmen werden auf den Prüfstand gestellt. Wir müssen sehen, welche Summen wir aus dem Rettungsschirm bekommen, mit dem Land und Bund die Steuerausfälle ausgleichen. Bei der Planung der Gewerbesteuereinnahmen für 2021 müssen wir sehr tief ansetzen. Dennoch muss vordergründig sein, dass wir bei den Investitionen nicht nachlassen. Ich glaube, wenn die Kommunen dabei nachlassen, führt das zu einer noch tieferen Abwärtsspirale in den Wirtschaftsunternehmen. Gerade in schwierigen Zeiten soll man investieren, selbst wenn das mal über eine Kreditaufnahme erfolgt. Wenn man bei dem einen oder anderen Projekt jetzt mal ein Jahr abwartet, ist das für Velten erträglich. Das betrifft zum Beispiel den einen oder anderen Straßenausbau.

Bei welchen Projekten möchten Sie 2021 keine Abstriche machen?

Für mich ist das der Umbau des Marktplatzes. Was mir sehr am Herzen liegt, ist der Erweiterungsbau der Löwenzahn-Grundschule. Dazu kommt noch der Kita-Neubau, möglicherweise am Standort Mühlenstraße.

Am Wochenende finden die Einschulungen statt. Wie kann in Corona-Zeiten dieses Fest so gestaltet werden, dass sich die Kinder später gern daran erinnern?

Die Einschulungen werden entzerrt und finden pro Klasse statt. Für die Kinder ist es ganz wichtig, dass sie in ihren eigenen Klassen mit ihren Eltern die Einschulungsfeier genießen können.

Ausnahmezustand in Corona-Zeiten, ein harter Wind, der Ihnen von Pro Velten & Co. entgegenweht: Woher holen Sie sich noch Ihren Spaß an der Bürgermeisterei?

In vielen Gesprächen geben mir Veltener viel Positives zurück, ob das in den Schulen oder Kindertagesstätten ist. Sie sprechen mich auch mit ihren Sorgen und Nöten an. Ich mache meine Arbeit nach wie vor gerne.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass Ihnen Ihr herzhaftes Lachen, für das sie bekannt sind, ein wenig vergangen ist.

(lacht!) Bei mancher Sitzung kann einem das manchmal auch vergehen. An der einen oder anderen Stelle wäre es aber auch deplatziert. Aber ich kann Ihnen versichern: Im Rathaus lache ich schon sehr viel.

In Pandemie-Zeiten war das Spazierengehen eines der wenigen möglichen Freizeitbeschäftigungen. Haben Sie in Velten neue Ecken entdeckt, oder haben Sie einen Geheimtipp für die Veltener?

Ein Geheimtipp, den ich schon länger kenne, aber wo bislang nicht viele Veltener waren: Das sind unsere Tonberge. Auf meinen Joggingrunden war ich da fast immer allein. In Pandemiezeiten war es so, dass ich dort in einer Stunde 20 Leuten "Guten Tag!" gesagt habe. Ich habe Familien gesehen, die dort ihre Picknickdecken ausgebreitet haben. Was auch sehr auffällig war: In Velten-Süd habe ich selten so viele Fahrräder gesehen.