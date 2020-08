Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Wir müssen uns fragen lassen, ob die Justiz ihrer Verantwortung gerecht wird", so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Gehalten am Mittwoch im Fortsetzungstermin um einen stadt- und polizeibekannten jungen Mann im Amtsgericht Bad Freienwalde, dem gleich 14 Taten zur Last gelegt wurden. Und die Liste der Straftaten ist noch viel länger, füllt bergeweise Aktenordner. "Seit seiner Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug hat er keine Reaktion auf seine Fehlverhalten erfahren", konstatierte der Staatsanwalt.

Und dazu gehört einiges: Bedrohungen diverser Art, Diebstähle, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln, Beleidigungen und ausländerfeindliche Beschimpfungen. In sieben Fällen wurde der 26-Jährige nun verurteilt. Zu einem Jahr und acht Monaten Haft. Der Staatsanwalt hatte ein Strafmaß zwischen einem Jahr und zwei Monaten und vier Jahren und sechs Monaten als Strafrahmen vorgegeben. Eine Tatsache, die den jungen Mann in Tränen ausbrechen ließ. Das Urteil dagegen nahm er scheinbar regungslos zur Kenntnis. Allerdings lagen zu diesem Zeitpunkt auch sechs Stunden Verhandlung hinter den Verfahrensbeteiligten. Am dritten Verhandlungstag.

Der begann mit einer intensiven Befragung des Angeklagten durch den Richter. Erstmals äußerte sich der junge Mann, wenn auch nur zu seinen persönlichen Verhältnissen. Zu den Anklagepunkten schwieg er weiterhin. Eine Tatsache, die auch die Begutachtung schwierig machte, wie der Psychiater rund eine Stunde lang vor Gericht ausführte. Die wichtigste Frage, die er zu beantworten hatte, war die nach der Schuldfähigkeit. Und die wurde ihm attestiert.

Der Gutachter bescheinigte sowohl dem familiären Umfeld als auch den beteiligten Institutionen ein völliges Versagen. "Alle waren überfordert", so sein Resümee. Schon in der Kita habe es schwere Auffälligkeiten gegeben, später in der Schule. Auch in den Heimen, in denen er seit frühester Jugend untergebracht war. Bei der Mutter hätten unstrukturierte, ja verwahrloste Zustände geherrscht, so der Gutachter. Und sprach von desolaten Zuständen. Auch attestierte er dem Angeklagten eine Intelligenzminderung. "Er weiß aber, dass seine Verhaltensweisen nicht richtig sind", betonte der Gutachter.

Deshalb läge auch keine Minderung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit vor. Also kein "krankhaftes" Verhalten. Dafür eine Persönlichkeitsstörung, gestörtes Sozialverhalten gepaart mit einem schädlichen Gebrauch von Alkohol, Cannabis und Amphetaminen. Mit Blick auf die Lebensgeschichte seien viele Handlungen, die unangemessen und falsch waren – und die halbe Stadt in Angst und Schrecken versetzt haben – nachvollziehbar. "Sie haben gelernt, wenn Sie das Messer rausholen und Krawall machen, erreichen Sie etwas", so der Facharzt an den Angeklagten gewandt. Er handele nach Lust und Laune, besäße weder Frustrationstoleranz noch Ausdauer. "Und sie haben dennoch eine Chance verdient."

Das fand auch seine Verteidigerin. Sie plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Denn es müsse berücksichtigt werden, wie sein Leben vorher war. Welch krassen Eindruck auch die JVA in Wriezen bei ihm hinterlassen habe. "Das er nie richtig behandelt worden ist", zählte die Rechtsanwältin auf. "Wir können ihn doch nicht ins Gefängnis stecken, weil die Institutionen versagt haben. Er braucht Hilfe. Wenn wir ihn jetzt wegsperren, ist er nachher noch genau derselbe."

Verfahren seit 2017

Die von ihr kritisierte lange Verfahrensdauer und das Hin und Her zwischen den Instanzen wies der Richter in der Urteilsbegründung in Teilen zurück. Der Angeklagte habe eine Straftat nach der anderen begangen und sich erst unter Androhung eines Haftbefehls der Begutachtung nicht mehr entzogen. "Das ist auch dem Angeklagten zur Last zu legen", so der Vorsitzende. Seit 2017 ist die Juristin dem Angeklagten als Pflichtverteidigerin zugewiesen. "Und wir hatten seither acht verschiedene Termine, die alle nicht stattfanden."

Zunächst ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der junge Mann nicht schuldfähig sei. "Dazu gab es wirre Auffassungen", kritisierte sie das ungewöhnliche Verfahren, wie sie sagte. Noch im Februar sei eine Unterbringung gefordert worden. Dann wurde der Fall an das Landgericht nach Frankfurt/Oder abgegeben und von dort wieder in die Kurstadt zurückverwiesen.