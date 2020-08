Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Eine Musterausstellung "Mobil im Alltag", der Freizeittreff "Mühle No. 2" und auch noch die "Mühlenbücherei" wurden kürzlich im Gebäude der Ketziner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (GWV) am Mühlenweg 2 im Beisein von Landrat Roger Lewandowski (CDU) und Bürgermeister Bernd Lück (FDP) eingeweiht.

Entstanden ist in den Kellerräumen des Gebäudes so eine Art Musterwohnung als Musterausstellung, voll ausgestattet mit den vielfältigsten Alltagshilfen. Sie können helfen, besonders im Alter oder bei beschränkter Mobilität, länger in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Zu sehen, aber auch auszuprobieren, sind beispielsweise einfache Mittel, wie eine Hilfe zum Anziehen von Strümpfen, aber auch Hightech-Hilfen wie ein Elektrorollstuhl mit Stehfunktion (25.000 Euro), ein Pflegebett mit allen erforderlichen Funktionen, ein Treppenlift, eine Badewanne mit Seiteneinstieg, eine sehr spezielle Dusche und Toiletten mit mehreren Funktionen und viele andere Geräte.

Wie Sabine Genz von der Firma Memotec Rehatechnik, die auch in Ketzin/Havel eine Vertriebsstelle hat, versicherte, können alle Geräte ausprobiert werden. Die Krankenkassen würden diese Geräte bei Bedarf voll bezahlen oder bezuschussen. Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Auch einen neuen Freizeittreff gibt es seit Mittwoch am Mühlenweg 2. Dieser sei offen für Jung und Alt, betonte GWV-Geschäftsführerin Doreen Wagenschütz. "Aber allein könnten wir das nicht schaffen", betonte sie und weiß die Bürgerbeauftragte der Stadt, Dorothee Welzel, und Thea Hoedt, Vorsitzende des Seniorenrates, unterstützend an ihrer Seite.

Es sei gut, dass es nun wieder eine Möglichkeit gibt, sich zu treffen und auch Kontakte zu knüpfen, sagte Thea Hoedt. Dass sich der Treff im dritten Obergeschoss befindet, wäre kein Problem, es gäbe dafür den Außenfahrstuhl. Das sei auch ein guter Nachbarschaftstreff für die Mieter der GWV, merkte Doreen Wagenschütz an.

Es gibt bereits die ersten festen Termine, wurde informiert. Dazu gehören das Männerfrühstück an jedem zweiten Freitag im Monat von 9 bis 12 Uhr (ab 14. August) und das ungehinderte Plaudern bei Kaffee und Kuchen jeden zweiten Mittwoch im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr (ab 12. August).

Immer wieder gibt es Anliegen der Ketziner, Dinge, die ihnen auf der Seele liegen. "Dazu biete ich ihnen eine Sprechstunde an", versicherte die Bürgerbeauftragte. Jeden 3. Donnerstag im Monat sei sie von 15 bis 17 Uhr im Freizeittreff.

Interessant dürften die Gesprächsrunden werden. Themen, wie Reiseberichte, Geschichten von früher, politisch Aktuelles, Versicherungsfragen und Patientenverfügung sind einige, die am Eröffnungstag ins Gespräch gebracht wurden. So ein vielseitiges Angebot bedarf ehrenamtlicher Helfer, die sich gern bei Dorothee Welzel, Tel. 033233/720217, oder per E-Mail buergerbeauftragte@ketzin.de melden könnten.

Schließlich gab es am gleichen Tag noch die dritte Neueröffnung. Die Mühlenbücherei im Erdgeschoss. Ein Buch mitnehmen, ein anderes rein stellen, lautet das auf Vertrauen basierende Prinzip. Die Bibliothek ist ganztägig an sieben Tagen in der Woche geöffnet.

Eine Jubiläumsfeier musste allerdings auf später verschoben werden. Am 25. Juli 2020 bestand die GWV 30 Jahre. Ein Grund für Landrat Roger Lewandowski, sich neben diesen drei Eröffnungen vor Ort über das Ketziner Unternehmen zu informieren, das gegenwärtig mit zehn Mitarbeitern 985 eigene Wohnungen betreut und an der Fontanestraße ein Gebäude mit 23 weiteren Wohnungen baut.

Geschäftsführerin Doreen Wagenschüz ist berechtigt stolz auf die gegenwärtige Situation. 0,4 Prozent Leerstand sind ein beachtenswertes Ergebnis. Und doch gibt es ein Problem. Derzeitig sei es schwer, bei Mieterwechsel Firmen für anstehende Sanierungen zu finden. So werde gegenwärtig darüber nachgedacht, firmeneigene Handwerker einzustellen, auch aus Gründen der immer schneller steigenden Preise, die die Firmen anbieten würden.

Für Bürgermeister Bernd Lück ist es wichtig, dass die GWV mit den drei Gesellschaftern Ketzin/Havel, Nauen und Wustermark einstabiles Unternehmen bleibt, da in Kürze weitere Wohnungsanbieter aktiv sein werden, so auf der Baumschulwiese und auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik. Alles in Allem sei die GWV ein gut aufgestelltes Unternehmen, lobte der Landrat als Resümee seines Besuches.