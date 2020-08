Hans Still

Basdorf (MOZ) Die Gemeinde Wandlitz und der Konzern Kofler Energies haben sich auf einen Vertrag zur Vermietung des Heizhauses an der Basdorfer Waldheimstraße verständigt. Zuvor ist es dem Berliner Unternehmen gelungen, weitestgehend Konsens mit den zahlreichen Basdorfer Fernwärmekunden herzustellen. Diese sind noch bis zum Jahresende Kunden der Energieversorgung Basdorf GmbH (EVB) und werden ab 2021 Neukunden beim Energieversorger Kofler Energies. "Bis auf einen ganz kleinen Teil haben alle EVB-Kunden die Verträge mit Kofler unterschrieben. Wir haben für alle Fälle Lösungen angeboten, die deutlich günstiger sind als die Kosten einer eigenen Wärmelösung", berichtete Rolf Naster, Prokurist bei Kofler Energies, dem Ortsbeirat am Dienstagabend.

Demnach gab es schwierige Situationen zu klären. Beispielsweise waren mehrfach vier Mietparteien an einem Wärmezähler angebunden, sodass nicht mietergenau zu ermitteln war, wer welche Wärmelieferungskosten verursacht hatte. Derartige Situationen wurden von Kofler entkoppelt und die Einschätzungen des Wärmebedarfs wurden neu vorgenommen. Auch sichert Kofler mit den vereinbarten Zehn-Jahres-Verträgen konstante Heizkosten zu.

Halbes Heizhaus angemietet

Interessant auch die Lösung, die Kofler mit der Gemeinde Wandlitz aushandeln konnte. Das alte Heizhaus blieb jahrelang vor jeder Art von Sanierung verschont, entsprechend wild sieht es innen und außen aus. Von Asbest auf dem Dach, alter DDR-Dämmung, bis zu brüchigen Regenrinnen und einem löchrigen Dach reicht die Palette der baulichen Unzulänglichkeiten. "Wir werden ein neues Blockheizkraftwerk installieren und wollen diese neue Technik natürlich fachgerecht gesichert wissen", so Naster. Die durch die Wandlitzer Gemeindevertreter noch zu bestätigende Lösung sieht aktuell so aus: Kofler mietet künftig das halbe Heizhaus für seine Zwecke. Die zweite Hälfte gehört der Gemeinde, die beispielsweise versuchen wird, den Schornstein an einen Handynetz-Betreiber zu vermieten. Weiter erklärt sich Kofler bereit, die Altlasten zu beseitigen. Die Demontage und Entsorgung des Heizhaus-Daches gehören dazu, die Entsorgung der mineralischen Dämmwolle, das neue Dach des Heizhauses und ein neues Eingangstor zur Halle.

Die Mietkosten für das halbe Heizhaus sollen auf dem Niveau der früheren Pachtkosten liegen. Kofler-Prokurist Naster erklärte zudem, das Unternehmen werden knapp 100 000 Euro investieren. Als Mietzeitraum sind 20 Jahre im Gespräch. "Zudem bietet unsere technische Lösung Platz für ein zweites Blockheizkraftwerk. Wir planen also zukunftssicher", erklärte Naster den Mitgliedern im Ortsbeirat. Diese zeigten sich hoch zufrieden und stimmten der Vorlage der Verwaltung zu.