BRAWO

Brandenburg an der Havel Für 50 junge Menschen aus der Region begann in der vergangenen Woche die Ausbildung bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS). 40 davon absolvieren eine klassische Bankausbildung, zehn streben den Abschluss Bachelor of Arts bzw. Wirtschaftsinformatiker(in) an.

Das Wirtschaftsinformatik-Studium wird erstmals durch die MBS begleitet. "Die Ausbildung bei uns ist vielfältig, abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Es liegt uns besonders am Herzen, jungen Menschen aus der Region den Berufseinstieg und eine chancenreiche Perspektive zu ermöglichen", so Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS. Mit stets über 100 Auszubildenden gilt die MBS als einer der größten Ausbildungsbetriebe im Land Brandenburg. Mit ihrem umfassenden Ausbildungsprogramm unterstreicht die Sparkasse ihre unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung für die Region.

Seit dem 1. August gilt die neue Ausbildungsordnung für die Bankausbildung, bei der die Auszubildenden unter anderem von einer zeitlich gestreckten Abschlussprüfung profitieren. Eine weitere Premiere ist, dass die jungen Leute coronabedingt dieses Jahr zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wurdem, die per Videokonferenz stattfanden – und bekamen im selben Gespräch ihre Zusage. "Damit geben wir den jungen Leuten Sicherheit und ein gutes Gefühl", berichtet Nadine Weiß aus Erfahrung, die seit Jahren für das Recruiting von Nachwuchs bei der MBS zuständig ist. "Wir hatten uns sehr schnell auf die neuen Umstände eingestellt und dadurch kaum Verzögerungen."

Die traditionelle Einführungswoche wird wegen der Corona-Beschränkungen, die bei der MBS sehr genau umgesetzt werden, in veränderter Form stattfinden. So wird der sonst gemeinsame Auftakt mit großem Gruppenfoto dieses Mal gestaffelt in vier Gruppen absolviert.

Das Teambuilding, das nach dem Theorieteil normalerweise mit Floßbau, Volleyballturnier und Grillabend im Jugendbildungszentrum Blossin für entspannte Atmosphäre unter den "Neuen" sorgt, ist nun für das nächste Jahr geplant.