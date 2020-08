MOZ

Bernau (MOZ) Mit dem Ende der Schulferien nimmt der Verkehr auf den Barnimer Straßen wieder merklich zu. Unter den Verkehrsteilnehmern sind die Schulanfänger, die in Begleitung ihrer Eltern auf dem Weg zur Schule sind, aber auch Schüler, die erstmalig den Schulweg alleine zurücklegen.

Große und kleine Schüler bestimmen zu Fuß, mit dem Rad oder in Bussen das Bild auf den Straßen. "Tempo 30 an Schulen und an besonderen Stellen im innerörtlichen Bereich ist keine Schikane, sondern schützt die Fußgänger. Also: Tempo einhalten", mahnt Marcel Kerlikofsky, Leiter der Straßenverkehrsbehörde.

Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger und den Anforderungen des Straßenverkehrs noch nicht immer gewachsen. Die Gefahrensituationen für Kinder auf ihrem Schulweg sind vielfältig. Kinder sind an Verkehrsunfällen beteiligt, weil sie sich unterschiedlich kindgerecht verhalten. "Die Kinder haben Schwierigkeiten, Entfernungen und Geschwindigkeiten eines Fahrzeuges richtig einzuschätzen und Probleme, über parkende Autos hinwegzuschauen. Mit besonderer Aufmerksamkeit und Rücksicht helfen wir den unerfahrenen Verkehrsteilnehmern. Lasst uns ein Vorbild für die Kinder sein", appelliert Kerlikofsky.

Die Straßenverkehrsbehörde ist für die Überwachung zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zuständig. "Zeit ist Geld hat im Straßenverkehr nichts zu suchen. Wenn Sie sich nur ein wenig mehr Zeit nehmen, entstehen viele Konflikte erst gar nicht", so Kerlikofsky weiter. Hilfreich sei es, den Schulweg mit seinen Kindern vor dem ersten Schultag abzugehen und gezielt auf besondere Punkte hinzuweisen. Kinder sollten früh genug losgehen, denn wer sich beeilt, achtet weniger auf den Verkehr.

Durch Eltern-Taxis können besonders an Grundschulen kritische Situationen entstehen, wenn Eltern ihre Kinder direkt bis vor das Schultor fahren oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite parken und aussteigen lassen. "Eltern sollten ihre Kinder begleiten und nicht die Kinder ihre Eltern. Durch die Begleitung lernen die Kinder, Sicherheit auf dem Schulweg zu gewinnen."