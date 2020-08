Lukas Grybowski

Dit is Brandenburg (MOZ) In der zehnten Folge des MOZ-Podcast "Dit is Brandenburg" dreht sich alles um eines der liebsten Hobbys der Brandenburger: Angeln. Wo das in Brandenburg besonders gut funktioniert und worauf man dabei achten soll, haben wir mit Profi-Angler Maximilian Murawski besprochen.

Der 24-Jährige zählt mit seinem Youtube-Kanal "Angeln Maximal" zu den bekanntesten deutschen Anglern. Sein populärstes Video hat über 500.000 Aufrufe. Dabei ist Brandenburg für den Bernauer das perfekte Angelbundesland, da es mit seinen zahlreichen Seen und Flüssen enorm viele Möglichkeiten gibt. So verrät er in der aktuellen Folge auch hilfreiche Tipps, wie ihr garantiert einen Fisch an den Haken bekommt.

Hier gehts zu den Playern: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und Player.fm uvm.

Worauf es beim Angeln aus Naturschutzsicht ankommt und was im schlimmsten Fall bei diesem Eingriff in die Natur passieren kann, erklärt Dr. Detlef Knuth vom Naturschutzbund Brandenburg.

Für Ideen, Anregungen, Kritik und Feedback schreibt uns gerne an podcast@moz.de.