Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Zum Richtfest des drei Millionen Euro teuren Neubaus am Oder-Center hat Aldi die Eröffnung für Anfang November bekanntgegeben. Nur zwei Monate nach dem Baustart Anfang Juni steht der Discounter bereits in voller Größe. Das Dach über dem 1200 Quadratmeter großen Markt ist dicht. Innenausbau und der Bau der Solaranlage auf dem Dach zur Stromversorgung des Marktes können starten. "Ende Oktober soll die Baustelle an Aldi schlüsselfertig übergeben werden, Anfang November werden wir den Markt eröffnen", verkündete Regionalleiter Thomas Schmidt vom Gerüst des Neubaus, nach dem Richtspruch.

Zum Richtfest hatte Aldi neben den Bauleuten, Planern, Architekt und Vertretern der Stadt auch die Mitarbeiterinnen des 80 Meter entfernten alten Marktes eingeladen. Sie freuen sich schon, erklärten sie beim Gruppenfoto, auf deutlich mehr Platz im neuen Markt. Mit dem Neubau erweitert Aldi seine Verkaufsfläche von 800 auf 1200 Quadratmeter, hat dann Platz für einen Frischemarkt mit aufklappbaren Kühlwandregalen, der im alten Markt fehlt. Vor allem aber soll sich die Eingangs- und Parksituation am neuen Standort deutlich verbessern. Zu wenig Kundenparkplätze seien das Hauptproblem des Marktes, analysierte Aldi vor ein paar Jahren und kam in Abstimmung mit Oder-Center und Stadtverwaltung zur überraschenden Lösung des Neubaus. Normalerweise ersetzt keine Supermarktkette einen Neubau nach nur 13 Jahren. So lange steht der "alte Markt" mitten auf dem Oder-Center-Parkplatz nämlich erst. Im Dezember beginnt der Abriss. Der Neubau von Aldi ist übrigens der Auftakt einer ganze Reihe von Veränderungen im Schwedter Einzelhandel.

"Aldi hat nach der Wende als erster Discounter in Schwedt investiert und ist jetzt wieder Vorreiter", erinnert Bürgermeister Jürgen Polzehl. Er freue sich, dass sich die Handelslandschaft der Stadt weiterentwickelt und breit aufgestellt bleibt. Neben Netto, die ebenfalls einen Ersatz-Neubau im Waldrand angekündigt haben, ist auch Lidl in Vorbereitung eines Neubaus anstelle des Talsand-Centers, das Ende des Jahres abgerissen wird. Außerdem soll es auch Veränderungen bei real im Oder-Center geben, die aber noch nicht spruchreif seien.

Bürgermeister als Kassierer

Thomas Schmidt lobte die Stadtverwaltung für ihr investorenfreundliches Auftreten und die schnelle Bearbeitung von Anträgen. "Schwedt feiert schon, während Berlin noch die Einladungen verschickt", verglich er. Den Bürgermeister lud er persönlich ein, am Tag der Eröffnung eine halbe Stunde als Kassierer zu arbeiten. "So viel, wie sie in der Zeit abkassieren, spendet Aldi für einen guten Zweck in Schwedt", versprach Schmidt.