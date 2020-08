Roland Möller

Neuruppin Für Fußballfans gibt es im heutigen Kreispokalfinale eine interessante Konstellation, Landesklasse-aufsteiger MV Neuruppin II trifft um 19.30 Uhr im Neuruppiner Volksparkstadion im Nachbarschaftsduell auf den Neu-Landesligisten Eintracht Alt Ruppin. Der MSV Neuruppin bereitet sich jedenfalls als Gastgeber auf einen großen Zuschaueransturm vor, schon beim Halbfinale am Sonntag gegen Union pilgerten 345 Zuschauer ins Stadion, heute wird mit noch mehr Fans gerechnet. Durch zwei Kassen und weiteren Maßnahmen will der MSV den derzeit Hygienevorschriften entsprechen und die Fans beider Teams in geordnete Bahnen lenken.

Kraatz: "Leicht favorisiert"

Beide Finalisten stehen mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in einer höheren Spielklasse. "Meine Spieler sehen es vielleicht etwas anders, aber für mich steht der Saisonauftakt in der Landesliga gegen Perleberg im Vordergrund", sagte Eintracht-Trainer Daniel Kraatz. Was aber nicht heißt, das Alt Ruppin das Kreispokalfinale nicht gewinnen will. "Klar, ist für uns und vor allem für unsere Fans so ein Finale ein Höhepunkt, trotzdem werden ich diese Partie und auch das Landespokalspiel am nächsten Wochenende nutzen, um etwas zu probieren. Es wird Veränderungen gegenüber dem Halbfinale geben", kündigte Kraatz an. Mit Maurice Grube, Denny Fischer, Marius Schmock und Lukas Pritzkow fehlen ihm vier wichtige Spieler verletzungsbedingt. Doch er reist mit einem großen Kader an, nämlich mit 21 Spieler. "Es wäre schön, wenn man sich bei der Hitze im Vorfeld vielleicht auf fünf Wechsel einigen könnte", hofft der Alt Ruppiner Coach, dies würde seine Verletzungssorgen etwas entschärfen. Den Finalgegner sieht er als spielstarkes, eingespieltes Team an. "Die MSV-Reserve hat eine junge, ehrgeizige Mannschaft, da sind schon einige Könner dabei. Der MSV II ist verdient in die Landesklasse aufgestiegen, sollte da auch eine gute Rolle spielen. Abwarten muss man, ob Spieler der Ersten auflaufen werden", so Kraatz. Dabei sieht er seine Elf leicht in der Favoritenrolle, "Klar, es ist ein Finale, da kann viel passieren. Wir sind zwar mitten in der Vorbereitung, doch wir haben ein starkes Team und wollen vor einer sicher großen Kulisse gewinnen", so Kraatz. Der aber auch hofft, dass sich die Emotionen auf beiden Seiten bei Spieler und Fans in Grenzen halten "und beide Teams ohne Verletzungen aus dieser Partie kommen."

Reblin: "Nicht chancenlos"

MSVII-Trainer Gunnar Reblin freut sich wie sein Team auf das Finale: "Wir sind sicher nicht chancenlos. Alt Ruppin hat eine starke Truppe, ist zurecht in die Landesliga aufgestiegen und sicher in der Favoritenrolle. Doch es ist ein Finale, ein Spiel, da kann viel passieren", so Reblin. Ob die im Halbfinale angeschlagenen Luca Wegner und Dimitar Milushev, beide konnten nicht richtig trainieren, dabei sind, entscheidet sich noch. "Ob es Sinn macht, sie einzusetzen, ist auch die Frage. Wir haben eine schwere Saison in der Landesklasse vor uns, wir wollen nicht, dass sie sich noch schwerer verletzten", gibt Reblin zu bedenken. Fehlen wird auf jeden Fall Stürmer Alec Kögler (Urlaub). Ob es noch Unterstützung vom ersten Team gibt, darüber wollten die MSV-Trainer erst nach dem Training der Brandenburgliga-Mannschaft am Donnertagabend beraten. "Es wird nach dem Training ein Gespräch mit Henry Bloch geben, Ausgang völlig offen. Schön wäre es natürlich, wenn mit Vadim Logins wieder ein Ruhepol dabei wäre und mit Lukas Japs ein Ideengeber", erklärte Reblin. Nach dem guten Auftritt seines Teams im Habfinale gegen Union sieht er die Aufgabe im Finale noch viel schwieriger an. "Alt Ruppin ist da schon eine andere Hausnummer, aber wir wollen eine gute Pokalsaison krönen, also gewinnen. Es wird schon eine besondere Partie, eine tolle Herausforderung und Erfahrung für mein Team vor einer großen Kulisse", so Reblin.