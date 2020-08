Am Montag, 17. August, starten die Mitglieder der "Beatments Dance Company" wieder. Bis dahin muss das Zusammentreffen per Zoom-Konferenz im Internet reichen. © Foto: Emma Berk

Neuruppin Mit Beginn des neuen Schuljahres kann wieder getanzt werden, nach fünf langen Monaten, in denen der Tanzsaal der Beatments Company leer bleiben musste. In dem Tanzstudio an der Neuruppiner Feldmannstraße wird vor allem urbaner Tanz unterrichtet. Lange feilte Leiterin Jule Daum an einem Konzept, das die Einhaltung der Hygiene-Regeln gewährleistet.

"Letztendlich unterscheidet sich unser Konzept nicht sonderlich von dem anderer Tanzschulen", erklärt Jule Daum. "Es wird stationär, an festgelegten Punkten getanzt, die Ein- und Ausgänge sind separat. Und es gibt ganz viel Desinfektionsmittel!", so fasst Daum das Hygiene-Konzept grob zusammen. Doch die neuen Regeln sind nicht die einzige Veränderung in der Beatments Company. Der Neustart bringt wahrhaftig viel Neues mit sich. Daum nutzte die freie Zeit, um sich Gedanken zu machen, wie es nach dem Lockdown weitergehen soll. "In der Coronazeit haben wir uns alle weiterentwickelt, vielleicht in eine ganz andere Richtung. Bei vielen sind neue Interessen entstanden, die mit dem Tanzen manchmal gar nichts zu tun haben.", so Daum.

Das Angebot wird erweitert

Sie sah darin die Chance, das Angebot des Tanzstudios zu erweitern. Zum Hip Hop gehören schließlich nicht nur der Tanz, sondern viele verschiedene Künste wie Gesang oder Graffiti. Die aktuell rund 230 Tänzerinnen und Tänzer der Beatments Company erwartet ein neuer Stundenplan, neue Kurse und ein Trainerteam, das aus zehn leidenschaftlichen Tänzern besteht. Die Jüngste ist gerade einmal 16 Jahre alt. Es handelt sich um Schüler und Studenten, einige stehen auch schon im Berufsleben. Darunter sind eine Musikerin, eine Grundschullehrerin und eine Kauffrau für Büromanagement – das Team ist vielfältig.

Sie alle verbindet das Gleiche: Sie wollen ihre Leidenschaft, die nicht nur das Tanzen einschließt, teilen. Zu den neuen Angeboten in der Company zählt "Dress Creators", ein Kurs, in dem jeder ab vier Jahren lernen kann, welche kreativen Möglichkeiten es gibt, mit Stoffen zu arbeiten. "Wir werden vieles ausprobieren, das am Ende auch nützlich ist – also auf keinen Fall Pappbecherkleider.", sagt Pauline, die unter anderem diesen Kurs leiten wird. Ebenfalls neu ist das Angebot "Use your voice". Dabei geht es darum, seine eigene Stimme zu erfahren, auszutesten, damit zu experimentieren und bewusst einzusetzen.

Der Inhalt der Kurse wird größtenteils von den Coaches selbst kreiert. Doch auch die Tänzer sollen einbezogen werden. Jule Daum wird sich erst einmal zurücknehmen. "Es ist der perfekte Zeitpunkt, um sich neu zu orientieren", sagt sie. Immer freitags sollen regelmäßig Workshops stattfinden. Sie reichen von verschiedenen Tanzstilen wie Contemporary, Dancehall und Breakdance bis hin zu anderen kreativen Künsten. Unter anderem besteht die Idee, einen DJ-Workshop zu veranstalten.

Am Montag, 17. August, wird der Kursbetrieb in der "Beatments Dance Company" wieder aufgenommen. Die Coaches können es kaum erwarten, endlich loszulegen und freuen sich darauf, ihre Leidenschaft mit den Tänzern zu teilen.