MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu möglichen Lärmschutzmaßnahmen an der A12 auf dem Frankfurter Stadtgebiet traf sich die Bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Sahra Damus mit Edgar Gaffry, dem Vorsitzenden des Vorstands des Landesbetriebes Straßenwesen. Anlass war der erneut abgelehnte Antrag der Stadt auf Geschwindigkeitsreduzierung an der A12 in Frankfurt.

Beim Gespräch wurden die Gründe der Antragsablehnung und alternative Maßnahmen für die Lärmminderung in den betroffenen Frankfurter Ortsteilen Güldendorf und Markendorf Siedlung erörtert. Im Februar hatte Sahra Damus sich in einer mündlichen Anfrage im Landtag nach dem Stand der Lärmschutzmaßnahmen an der A12 erkundigt und das Gespräch mit Verkehrsminister Guido Beermann gesucht.

"Ich bin sehr froh, dass es nun endlich gute Nachrichten für die Güldendorfer Einwohner gibt und der gemeinsame Einsatz von Stadtverwaltung, Politik und Bürgerinnen und Bürgern Wirkung zeigt: Der Landesbetrieb Straßenwesen hat bestätigt, dass eine Lärmschutzwand an der A12 geplant ist", so Damus.

Für die Lärmschutzwand beginnen aktuell die ersten Planungen, ein Planfeststellungsverfahren soll 2022 starten, woran sich auch die Bürgerinnen und Bürger mit Hinweisen beteiligen können. Die Baumaßnahmen werden 2024 beginnen. Bis dahin sei zudem eine Sanierung des Straßenabschnitts vom Eichwald bis zum Grenzübergang geplant – mit lärmminderndem Asphalt.