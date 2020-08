Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadt hat die durch die Corona-Pandemie und Sommerferien entstehenden Freiräume in den Schulen für eine Reihe von Bauunterhaltungsmaßnahmen genutzt. Wie Kerstin Zimmermann, Fachgruppenleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement informierte, wurden in der Hegermühlen-Grundschule zwölf Unterrichtsräume und der für den Sozialarbeiter gemalert. Ein Raum erhielt einen neuen Bodenbelag, ein anderer wurde mit Korkwänden ausgestattet, um die Akustik für ein hörgeschädigtes Kind zu verbessern. In der Vorstadt-Grundschule erhielten die Aula und der Flur der Turnhalle einen neuen Anstrich.

Bereits im Frühjahr seien die Pfeiler in der Turnhalle der Lise-Meitner-Oberschule mit Schallschutz verkleidet worden. Außerdem wurden dort die Schmutzfangmatten im Eingangsbereich erneuert. "So etwas verschleißt sich mit der Zeit", sagt Kerstin Zimmermann. In der Anne-Frank-Oberschule wurden der Schallschutz im Flur des ersten Obergeschosses komplettiert und zehn Holzfenster aufgearbeitet. In neuem Glanz erscheint die Fassade, dort wurden die Muster aus geometrischen Figuren weiter vervollständigt.

Gut voran kommt die Stadt beim Hortneubau an der Hegermühlen-Grundschule. Am Donnerstag, 15 Uhr, ist Grundsteinlegung. Die Bodenplatte ist bereits fertig. Im Winter soll der Innenausbau starten, der Einzug ist im Sommer 2021 geplant.