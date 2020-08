Stefan Zwahr

Oberhavel (MOZ) Viele Jugendliche starteten vor wenigen Tagen mit Beginn des Ausbildungsjahres in einen neuen Lebensabschnitt. Etliche Lehrstellen blieben aber unbesetzt, teilte die Agentur für Arbeit Neuruppin mit. Stand Juli gebe es in Oberhavel 275 free Lehrstellen, berichtet Sprecherin Maren Wetzel.

Das sei ein relativ normaler Wert. "Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen nicht auffällig." Im Beratungsjahr 2017/18 habe die Zahl bei 239 gelegen, im vergangenen Jahr bei 272. "Somit sind wir auf einem normalen Level."

Für alle Heranwachsenden, die noch keinen Ausbildungsvertrag haben, führen die Agentur für Arbeit Neuruppin, die Handwerkskammer Potsdam und die Industrie- und Handelskammer Potsdam am 19. und 20. August Telefonaktionstage durch. "Die Jugendlichen können mit der Berufsberatung über ihre Berufswünsche, über mögliche Alternativberufe sprechen und freie Ausbildungsplätze in der Region finden", wirbt Wetzel für die Aktion. "Wir hoffen, dass wir jeden Jugendlichen, den wir bislang noch nicht erreicht haben, an den Tisch oder das Telefon bekommen." Wer sich beraten lassen möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 03391 694000.

Der regionale Markt würde viele Ausbildungschancen für Schulabgänger bieten, betont Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin.