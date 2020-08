Baustelle des altpolnischen Gutshauses in Lehmbauweise in Urad bei Słubice: Blick in den Dachstuhl. © Foto: Nancy Waldmann

Baumhäuser an der Pliszka und ein polnischer dworek in Lehmbauweise - das gibts bei Maciej Kusz in Urad. © Foto: Nancy Waldmann

Nancy Waldmann

Urad (MOZ) Man steht vor einem Tor wie auf einer Ranch und blickt überrascht auf ein massives Gutshaus, das noch ein wenig wie im Rohbau scheint, auch wenn Fenster drin sind. Es steht einen Steinwurf von der Fernstraße Richtung Krosno entfernt, 20 Kilometer südlich von Słubice, an der Einfahrt nach Urad, dem Schwesterdorf von Aurith.

Maciej Kusz, ein Mann, der bedacht und leise wirkt, bevor er spricht, öffnet die Pforte und führt über das in brennender Sonne liegende Grundstück hinein in eine ungewöhnliche Baustelle.

Drin wird man übermannt von der wohltuenden Kühle eines nach Erde riechenden Baus, der ja auch im wesentlichen aus Holz, Stroh und Lehm besteht. Im Prinzip wie bei Fachwerk, aber in die Form eines stattlichen polnischen Dworeks gegossen. Ein symmetrisches mehrteiliges Gebäude mit Walmdächern und den obligatorischen Säulen am Eingang. Ein populärer Typ Eigenheim in Polen, Lehmbauweise jedoch ist eine Seltenheit zwischen Oder und Bug. Noch zumindest, denn sie wird neu entdeckt. Die Villa Kusz ist eine von 35 derzeit entstehenden Lehmbauten in Polen. Auf dem Dach liegen Holzschindeln. Drinnen ragt eine eindrucksvolle Konstruktion aus schlanken Holzbalken in den mittigen höchsten Gebäudeteil. Hand-verputzte ockerfarbene Wände, aus den Fenstern und Decken quillt Stroh, da, wo noch nicht verputzt ist. Aber es wurden auch absichtlich Löcher in den Wänden gelassen, die das Innere offenlegen. "Das Fenster der Wahrheit" nennt der Bauherr das – wichtig auch, um im Blick zu behalten, wenn einmal Feuchtigkeit in die Strohwände dringt.

Vor einem Jahrzehnt beschlossen Maciej Kusz, Bankangestellter, und seine Frau Anna Panek-Kusz, die Kuratorin der Galerie im Słubicer Kulturhaus Smok, nicht einfach, sich ein Haus im Grünen zu bauen. Sie wollten es mit eigenen Händen tun und dabei möglichst viel aus natürlichen Materialien schöpfen. Es begann ein großes Abenteuer, das nun schon neun Jahre dauert. Wenn das Haus mit 480 Quadratmetern Nutzfläche fertig ist, werden die Kuszs mit ihren zwei Töchtern dort leben. Außerdem wird Platz für 18 Übernachtungsgäste sein, für Agrotourismus.

"Mit unseren Baumaterialien sind wir abhängig von der Natur. Fürs Stroh warten wir jetzt auf die Getreideernte. Das Jahr darf nicht zu trocken sein, aber in der Erntezeit darf das Stroh auch nicht nass werden", sagt Maciej Kusz. "Es braucht alles seine Zeit, zumal wir vor allem am Wochenende arbeiten. Aber es bringt uns auch einen Heidenspaß!"

An den Wänden haben viele Hände mitgeformt, nicht nur die Kuszs, auch viele Freunde, Bekannte und Leute, die die Technik lernen wollen. Angehende Bau-Ingenieure machten in Urad schon ihr Praktikum. "Lehm ist ein tolles Material. Nicht nur, dass man quasi per Hand ein Haus formen kann. Man kann damit auch Figuren kneten und sich Tattoos machen. Und beim Bauen verzeiht einem Lehm die meisten Fehler", berichtet Kusz. Wenn die Tunke mal nicht halte, weil die Mischung nicht stimmt, dann mischt man sie eben neu. 60 Tonnen Lehm sind schon verbaut. Eine Tonne ist auf dem Markt laut Kusz ab 8 Złoty zu haben. Man kann aber nicht nur beim Bauen sparen, sondern vor allem später bei den Heizkosten.

Die Kusz-Töchter, die ihre halbe Kindheit auf dem großen, teils bewaldeten und an den Oderzufluss Pliszka grenzenden Areal verbringen, wünschten sich vor Jahren ein Baumhaus. Der Vater machte sich an die Arbeit, mit der ihm eigenen Akribie. Heraus kam nicht bloß ein Baumhaus, sondern zwei Himmelslogen deluxe auf Stelzen am Flüsschen: die "Schwarze Erlenkrone" und die "Bastei im Schwemmland", beide kann man mieten. Treppen führen nach oben. Drinnen gibt es Geländer aus handgeschnitzten Ästen, Lampen aus Seilen und Ausblicke in die Wildnis, Rehe, Füchse und wer so vorbeikommt – es gibt nämlich keinen Zaun zum Wald hin. In jedem Haus haben fünf bzw. sechs Personen Platz, es gibt Bad, Hochterrasse und unten Feuerplatz und Badestelle. Wenn die in gebührendem Abstand voneinander gebauten Holzhäuser mal nicht belegt sind, übernachten Kuszs auch selbst drin. Familien kommen, Paare, die Verlobung feiern und Großeltern, die mit ihren Enkeln für eine Digital-Detox-Kur kommen. "Die Baumhäuser kommen sehr gut an", sagt Maciej Kusz. Und sie leisten auch einen Beitrag, das Großprojekt Gutshaus zu finanzieren, in das jetzt wieder alle Kraft wandert. Die mit Häcksel versetzte erste Lehmschicht ist verbaut, gerade wird an der Konstruktion gearbeitet. Als nächstes kommt eine feinere Schicht, der Sand beigemischt ist. Dann veranstaltet Kusz wieder einen Subbotnik.

Übernachtung im Baumhaus: Bei 1 bis 2 Personen 400 bzw. 490 Złoty pro Person/Nacht. Für jede weitere Person 60 bzw. 80 Złoty. Wer am Lehmhaus mitarbeiten möchte, kann sich bei Maciej Kusz melden. Kontakt: amkusz@poczta.onet.pl, Web: dolinauradu.pl.